Ile Maurice: Déclaration des avoirs - Au tour des élus locaux et de ceux de Rodrigues

Près les élus des scrutins de décembre 2014 et novembre 2019, l'Independent Commission against Corruption(ICAC) a publié sur son site Web ce week-end, les avoirs des membres de l'Assemblée régionale de Rodrigues. Contrairement à ceux de l'Assemblée nationale, la plupart des élus de Rodrigues ne possèdent pas d'actions dans des sociétés privées. De plus, ils ne roulent pas en grosse cylindrée, sauf Rosaire Perrine, membre du Mouvement Rodriguais, qui a déclaré être propriétaire d'une Mercedes. Nombre d'entre eux sont propriétaires de voitures japonaises ou de motocyclettes. Si des élus mauriciens possèdent des propriétés à l'étranger, tel n'est pas le cas de ceux qui siègent à l'Assemblée régionale. Les élus rodriguais ont également contracté des emprunts auprès d'institutions bancaires. D'autre part l'ICAC a également publié les avoirs des élus locaux bien que toutes les informations ne soient pas disponibles.

Par ailleurs, dans un entretien à l'express-samedi, le responsable du dossier économique du MMM, Reza Uteem, a souligné un vide juridique dans la Declaration of Assets Act qui permet aux élus de contourner la loi. «C'est trop facile de contourner la loi en transférant des biens dans des sociétés, compagnies et trusts. Un exemple : si un politicien transfère sa maison à son enfant adulte, il n'a pas besoin de le déclarer.» Le public a ainsi été surpris de contater que l'ancien ministre Showkutally Soodhun ne possède qu'une BMW 530i alors que le nouveau speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, n'est propriétaire d'aucun bien foncier ou autre. On peut aussi noter que l'ICAC n'a pas encore publié les biens des conseillers municipaux.

Les avoirs de deux anciens ministres, Aurore Perraud et Dan Baboo, ne se trouvent pas encore sur le site de l'ICAC tout comme ceux des nouveaux élus Gilbert Bablee et Kalpana Koonjoo-Shah. Nous avons tenté d'avoir une explication des principaux concernés. Aurore Perraud affirme qu'il y a eu un «malentendu » et que le nécessaire sera fait.

Une proche de la ministre Kalpana Koonjoo-Shah affirme qu'elle a complété l'exercice. Gilbert Bablee et Dan Babloo n'ont pas répondu à nos appels. La déclaration de Ken Fong, maire de Beau-Basssin/Rose-Hill et candidat battu du gouvernement, n'est pas disponible non plus tout comme celles de plusieurs présidents de conseil des districts et d'un maire. Ils sont Nirmal Domah (Grand-Port), Prakash Bhunsee (Moka), Steeve Madeleine (Rivière-Noire), Sunael Purgus (Pamplemousses), Mahesh Kumar Soonarane (Flacq), Prembhodas Ellayah (Rivière-du-Rempart) et Praveen Kumar Ramburn, maire de Vacoas/Phoenix. Pour rappel, ceux qui n'ont pas déclaré leurs avoirs doivent payer une amende de Rs 5 000 pour chaque jour de retard. Par la suite, l'ICAC pourra saisir la cour pour une amende plus forte.