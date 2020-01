Madagascar: Vakinankaratra - La population motivée pour reboiser

Le reboisement a été ouvert officiellement par la mise en terre de dix mille jeunes plants sur dix hectares sur la colline d'Ambohitsokina-Andranobe Antsirabe, pour la région Vakinankaratra dimanche dernier. Les autorités locales, les fonctionnaires, les membres de la société civile, de simples citoyens et autres ont participé massivement à cette activité qui se poursuivra jusqu'à la fin de la saison des pluies.

Ayant commencé la distribution gratuite des jeunes plants aux demandeurs le 13 janvier dernier, la direction régionale de l'Environnement et du développement durable (DREDD) du Vakinankaratra continue leur production dans sa pépinière de Mandaniresaka afin de satisfaire l'énorme demande de la population. Ainsi, quelques associations ont pu effectuer leur devoir dans la préservation et la protection de l'environnement sur des terrains et des sites privés ou publics.

Se sentant concernés par les menaces que présente le changement climatique sur les bassins versants aux alentours du lac Andranobe, les habitants des fokontany et de la commune rurale d'Alakamisy Ambano ont ainsi décidé de renforcer l'entretien des jeunes plants. Après avoir marqué leur intérêt sur la protection du plan d'eau, à travers leur participation au reboisement collectif, dimanche dernier, les riverains et les membres des communautés de base se chargeront également du suivi et de l'entretien des jeunes plants. En outre, des terrains de propriétés privées et publiques d'environ 200ha, situés dans neuf fokontany aux alentours du lac Andranobe et dans la commune rurale d'Alakamisy Ambano, seront également reboisés par les habitants, lesquels ont obtenu, au total, deux cent mille jeunes plants de la DREDD Vakinankaratra.