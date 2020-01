Madagascar: Football - Mondial 2022 - Madagascar placé dans le chapeau n°3

Le tirage au sort du deuxième tour, en qualifications du Mondial 2022, est prévu ce mardi en Égypte. 21ème nation africaine, Madagascar se trouve dans le chapeau trois.

Les Barea seront fixés ce mardi soir. La capitale égyptienne, le Caire, accueille le tirage au sort du deuxième tour, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique. La cérémonie débutera à 19h heure locale, 20h heure malgache. Ce tirage permettra de répartir les quatorze sélections qualifiées au terme du tour préliminaire, qui ont rejoint les vingt-six nations les mieux classées du continent. Madagascar, 21ème en Afrique, fait partie de ces pays exemptés de tour préliminaire.

A une place près, la Grande île aurait pu prétendre à un tirage plus clément. Mais voilà, en raison de cette 21ème position, elle sera placée dans le chapeau n°3, en compagnie de la Mauritanie, de la Libye, du Mozambique, du Kenya, de la République Centrafricaine, du Zimbabwe, du Niger, de la Namibie et de la Guinée Bissau. à titre de projection, si les Barea CHAN s'étaient qualifiés pour la phase finale l'an passé.

Gros morceau

Cela aurait permis d'engranger plus de points au FIFA Rankings (ndlr : le classement prend en compte les performances à la CAN et au CHAN). Et Madagascar aurait été mieux classé et aurait pu prétendre au chapeau n°2.

Vu le contexte actuel donc, la Grande île héritera très probablement d'un gros morceau. Les quarante équipes qui disputent ce deuxième tour, seront départagés en dix poules. Il n'y aura aucune marge d'erreur possible, contrairement aux éliminatoires de la CAN. Seule la meilleure nation de chaque groupe ira au troisième tour. Une ultime joute qui s'apparentera à des barrages, avec dix pays s'affrontant en élimination directe pour les cinq strapontins de mondialistes. Semé d'embuches. Voilà comment l'on pourrait décrire le chemin menant au Qatar 2022.

La première mission des Barea consistera à surpasser une des grosses écuries du continent, durant le deuxième tour. Ils connaîtront leurs futurs adversaires, à l'issue du tirage au sort de ce mardi.

Les deux premières journées de ces qualifications du Mondial sont prévues en octobre et novembre de cette année. Par la suite, le reste des échéances est programmé pour 2021. En mars, septembre, octobre et novembre plus précisément.