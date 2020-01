Madagascar: Programme GoTeach - Partenariat renouvelé entre DHL Madagascar et le MENETP

Le programme social de la société DHL International Madagascar enregistre de plus en plus de succès. Axé sur l'éducation, l'employabilité, le renforcement de capacité et l'entreprenariat des jeunes, ce programme a fêté récemment son 10e anniversaire et a inclus, depuis 2017, les jeunes des établissements scolaires publics liés au MENETP (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et Professionnel) dans le rang de ses bénéficiaires aux côtés des jeunes de SOS Villages d'Enfants.

Après trois ans de collaboration, ce partenariat a été renouvelé, hier, lors d'une cérémonie assistée par la ministre Marie Thérèse Volahaingo, le DG de DHL International Madagascar Yves Andrianaharison, et la directrice de GoTeach dans les pays d'Afrique francophones et lusophones et les pays de l'Océan Indien, Faneva Raharimanantsoa. Pour ces parties prenantes, le programme permet de poursuivre l'objectif de soutenir les jeunes afin de faciliter leur accès au monde professionnel.

Parrainages. Au niveau de la démarche, DHL International Madagascar reçoit les jeunes au sein de l'entreprise pour leur faire découvrir les divers métiers, mais principalement les familiariser avec l'environnement professionnel. « Les jeunes bénéficiaires sont âgés de 15 à 25 ans et depuis trois ans, plus de 1 000 jeunes issus des établissements publics ont eu une première expérience professionnelle avec les employés volontaires de DHL, soit par des témoignages de parcours professionnel, soit par des conseils d'orientation, soit durant les olympiades organisées durant les célébrations des dix ans de GoTeach en 2019. Le but étant d'aider les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière dès le plus jeune âge ainsi que de les soutenir durant les étapes de transition vers le monde professionnel », ont expliqué les représentants de DHL Madagascar.

A noter que cette multinationale et le MENETP ont signé une convention pour cinq ans afin d'anticiper les actions pour les cinq prochaines années à venir en faveur des jeunes Malgaches notamment, en plus des activités telles que le parrainage professionnel, les séances d'orientation, les stages de découverte. D'après les explications, le programme prévoit également l'amélioration des centres techniques et professionnels et le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. A partir de cette année, plus de jeunes de Lycées publics bénéficieront des activités de GoTeach, à l'exemple de parrainages professionnels, des séances de partage d'expérience par les volontaires de DHL, des séances de développement personnel, l'orientation professionnelle, coaching en entrepreneuriat à Antananarivo et à Toamasina. Dans cette optique, DHL compte aider le MENETP dans l'amélioration des centres techniques et professionnels et développer l'entrepreneuriat chez les jeunes.