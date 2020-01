Sénégal: "Time for Africa", un hymne à l'émancipation des Africains (Idrissa Diop)

Dakar — Le chanteur sénégalais Idrissa Diop a sorti, lundi, un nouvel album international de seize titres intitulé "Time for Africa" dans lequel il appelle à "l'émancipation des Africains".

"Pourquoi j'ai chanté +Time for Afrique+ pour que l'Afrique décide d'elle-même, on ne doit laisser personne décider pour nous", a dit l'artiste lors de la séance d'écoute de cette nouvelle production, organisée à la Place du souvenir africain.

L'album est, selon l'interprète de "Nobel", "un cri fort à la prise de conscience des valeurs, des vertus et des richesses de l'Afrique".

Il appelle "les Africains et particulièrement les Sénégalais à être ensemble et revenir à la raison pour discuter de leur sort et ne laisser personne le faire à leur place".

Cet album, est dit-il, inspiré des "succès et réussites des Africains" sur plus de trois années, une manière pour l'artiste d'inviter les Africains à "être fiers d'eux-mêmes".

"J'en ai discuté avec beaucoup de mes amis comme Salif Keita, Manu Dibango, Angélique Kidjo... , je leur ai dit comment on peut faire pour parler aux Africains, (... ) beaucoup de messages doivent être véhiculés par les artistes", a clamé l'artiste.

Idrissa Diop qui n'a pas sorti d'album international depuis dix ans affirme que sa nouvelle production a nécessité trois ans de travail.

"Time for Africa" débute par le morceau "Ali", un hommage à la légende africaine Mohamed Ali mort en 2016 à l'âge de 74 ans, un boxeur américain connu pour ses engagements politiques. L'album se termine par un bonus sur le titre "Nobel", une chanson à succès de l'artiste.

Selon lui, le titre de l'album "Time for Africa" est "un hymne appelant à plus de respect de notre +africanité+, nos valeurs et vertus, pour une meilleure émancipation".

Des hommages au fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba dans "Xadim", à l'artiste Issa Samb alias Joe Ouakam avec "Hey Jo", à l'animateur Samba Sine dans "Fo Di Re", à la communauté Lébous dont il fait partie dans "Lebu Gi", aux tirailleurs sénégalais dans "Tir Railleurs" etc., figurent en bonne place dans cette production.

Idrissa Diop qui a célébré l'année dernière ses 50 ans de carrière, avait marqué son retour sur la scène musicale sénégalaise avec la formation de son groupe mythique "Le Sahel".

Né en 1949 à Dakar, il a sorti plusieurs albums dont l'un des plus populaire "Fly One" en 2012.