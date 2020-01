Ile Maurice: Entrepreneuriat coopératif - Des étudiants de la Bel Air SSS sensibilisés

communiqué de presse

Sensibiliser les jeunes sur le concept, l'importance et le potentiel de l'entrepreneuriat coopératif comme un outil vital d'autonomisation et d'emploi : tel est l'objectif du programme annuel qui sera lancé le 22 janvier 2020 à la Bel Air State Secondary School à l'initiative du National Cooperative College (NCC).

Le ministre du Développement industriel, des Petites et moyennes entreprises et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, sera présent.

Quelque 100 étudiants des Grades 10 et 12 y participeront. Deux personnes ressources, notamment l'Associate Professor, Dr Hemant Chittoo, de l'Université de Technologie de Maurice, et le directeur du NCC, M. Gheeanduth Seechurn, familiariseront les participants avec les avantages de l'entrepreneuriat, un secteur qui représente de fortes potentialités compte tenu de son rôle économique et social.

En effet, l'entrepreneuriat coopératif est un modèle économique très intéressant pour les jeunes entrepreneurs car il leur donne l'avantage d'unir leur force pour développer leur entreprise, de minimiser les coûts et de maximiser les bénéfices.

Le programme

Chaque année, le NCC cible environ une quinzaine de collèges à travers le pays et sensibilise plus de 1 000 étudiants des Grades 10 et 12. Pour 2020, le NCC s'est fixé comme objectif de toucher plus de 20 collèges.

Cette activité annuelle du NCC a aussi pour objectif de motiver les étudiants à participer dans des concours de rédaction et de rédaction de projets axés sur l'entrepreneuriat coopératif qui sont organisés dans le cadre de la Journée internationale des coopératives qui se tient le premier samedi du mois de juillet.

Etalé sur une demi-journée, le programme de sensibilisation se tient de janvier à juin chaque année.