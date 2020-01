Soudan: La ministre du Travail participe au Forum de migration de la main-d'œuvre à Nairobi

Khartoum — Le Soudan a participé au Forum ministériel régional sur l'harmonie des politiques de migration de main-d'œuvre en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique, qui se tiendra dans la capitale kenyane Nairobi du 20 au 21 janvier 2020, avec une délégation dirigée par la ministre du Travail et du Développement social, Mme Lina Sheikh Omar Mahjoub, ils participaient au forum les ministres des affaires sociales du Burundi, de Djibouti, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan du Sud, de la Tanzanie et de l'Ouganda.

Le forum sous le slogan: "Une approche unifiée de la migration de main-d'œuvre sûre, organisée et humaniste" et visait à coordonner les politiques de migration des employés entre les pays de la région ou en dehors de celle-ci en échangeant des expériences et des informations utiles et en partageant des données entre les États membres en plus d'accroître les capacités des États membres en matière de gestion et de politiques migratoires.