Afrique de l'Est: La ministre des Affaires étrangères reçoit le secrétaire exécutif du COMESA

Khartoum, 20 Jan.(SUNA) La ministre des Affaires étrangères Mme Asma Mohamed Abdullah a reçu lundi à son bureau Mme Chelsea Mbondo la secrétaire exécutive du COMESA et la délégation qui l'accompagne.

Au cours de la rencontre, la secrétaire exécutive a discuté des objectifs stratégiques de l'organisation, à savoir intégrer les marchés et développer les infrastructures, attirer plus d'investissements dans l'industrialisation, renforcer les capacités institutionnelles, autonomiser et soutenir les projets des femmes et des jeunes, soutenir et réaliser la paix, ainsi que soutenir les projets d'investissement au Soudan et la sécurité dans la région.

Mme Mbondo a souligné l'importance de la signature par le Soudan du Protocole sur la liberté de circulation entre les États membres, y compris le Soudan, l'État-siège et s'emploie à faciliter les procédures d'entrée de visa pour les membres.

Pour sa part, la ministre a souligné que le Soudan est prêt à coopérer afin que l'organisation joue un plus grand rôle dans l'environnement régional, ainsi que l'importance de soutenir le COMESA au Soudan, notant les énormes opportunités d'investissement au Soudan, soulignant l'importance de lancer des ponts de coopération entre les États membres et réaliser le développement durable.