Tunisie: Il s'est imposé en l'espace de trois matches - Bensaha, le repère !

En l'espace de trois matches seulement, il s'est imposé comme nouvelle pièce maîtresse dans le dispositif de Mouine Chaâbani.

Il fait partie de l'armada des joueurs algériens qui ont débarqué au Parc B à l'occasion des deux derniers marchés de transfert. Bilel Bensaha s'est engagé l'été dernier au profit de l'EST pour quatre années. Tout comme Ben Choug, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis qu'il a débarqué au Parc B.

A cause des blessures contactées successivement, l'ailier gauche algérien n'a pas pu arracher sa place dans le onze titulaire «sang et or » d'autant que la concurrence est rude avec Hamdou El Houni et Anis Badri. Et il a fallu que ce dernier parte en Arabie saoudite tenter une nouvelle aventure avec Ittihad Djeddah pour que la chance sourit à Bilel Bensaha, lui qui risquait sa place et qui aurait pu voir son séjour au Parc Hassen Belkhodja s'écourter à seulement six mois alors qu'il avait signé pour quatre ans.

L'opportunité qu'il ne fallait pas rater...

Le samedi 11 janvier 2020 n'était pas un jour comme un autre pour Bilel Bensaha. L'équipe était à Kinshasa et, ce soir-là, elle affrontait l'AS Vita Club. Et alors que Mouine Chaâbani avait déjà composé son onze de départ, Anis Badri est venu le voir pour lui faire part de l'offre d'Ittihad Djeddah. Jugé déconcentré par l'offre, Anis Badri a été remplacé par Bilel Bensaha.

Une chance, voire une opportunité, que l'ailier gauche ne pouvait pas rater. Au contraire, Bensaha était si bon qu'il a été élu par les supporters du club meilleur joueur du match. Une distinction honorifique, certes, mais qui l'encourage à se donner davantage au classico contre l'ESS. Et encore une fois, Bensaha a été élu meilleur joueur du match par les supporters espérantistes.

L'héritier de Saâd Bguir

S'il y a une qualité de jeu avec laquelle s'est distingué Bilel Bensaha lors de ses trois dernières apparitions, c'est son coup franc direct imparable qui fait de lui le digne héritier de Saâd Bguir. Mieux, Bensaha s'est également distingué par sa générosité dans l'effort, particulièrement lors du derby. L'Algérien était de toutes les sauces ou presque. Car elles sont rares les occasions créées par l'attaque espérantiste auxquelles Bilel Bensaha n'a pas pris part, outre les balles arrêtées qu'il a tirées.

En l'espace de trois matches, Bilel Bensaha est devenu le repère. Il a su saisir sa chance et s'imposer comme pièce maîtresse dans le dispositif de Mouine Chaâbani.

Le plus dur pour l'ailier gauche algérien est de s'imposer sur le moyen, voire le long terme. Endurance et régularité constitueront le prochain défi à relever par Bilel Bensaha, un joueur talentueux et à la qualité intrinsèque à ne plus démontrer.