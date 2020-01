Soudan: La ministre des Affaires étrangères reçoit les lettres de créances de l'ambassadeur du Tchad

Khartoum — La ministre des affaires étrangères Mme Asma Mohamed Abdullah a reçu lundi à son bureau une copie des lettres de créance de M. Abdel Karim Kabirou, ambassadeur désigné de la République du Tchad.

Alors que l'ambassadeur a déclaré qu'il travaillerait dur pour renforcer les relations entre les deux pays, il a ajouté que son pays s'efforcerait d'améliorer les moyens de coopération avec le Soudan dans plusieurs domaines, d'autant plus qu'il existe d'importantes opportunités de coopération dans les domaines politique et du développement dans les deux pays.

Pour sa part, la ministre a salué les relations éternelles entre les deux pays et la participation du président Idriss Deby à la cérémonie de signature du document constitutionnel et a rappelé qu'elle attendait avec intérêt de discuter la promotion et du renforcement des relations entre le Soudan et le Tchad et de la coopération pour résoudre les problèmes communs avec les pays voisins et que les comités de concertation politique activent tous les dossiers.