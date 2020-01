Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Jeanine Mabunda prêche l'autonomisation des femmes du PPRD

Le Parti du peuple pour la Reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, reste la première force politique de la RD Congo. Il ne se passe pas un seul jour sans que les cadres de cette formation politique apportent des innovations qui corroborent parfaitement avec les aspirations des congolais.

Le Weekend dernier, Jeanine Mabunda Lioko, Présidente nationale de la ligue des femmes du PPRD, profitant de son séjour lushois ,a tenu à assister physiquement les filles et femmes de son parti qui viennent d'acquérir de grandes connaissances concernant l'auto prise en charge pour ne jamais trahir le Congo en cette période où le pays célèbre ses deux héros nationaux.

Oui, il y a de quoi à féliciter ces femmes du PPRD qui viennent de recevoir leurs certificats de fin de formation à l'INPP dans les métiers générateurs de revenus. C'était, en effet, une façon pour la présidente de la ligue des femmes du PPRD de souligner la nécessité d'allier l'adhésion à l'utilité au sein de ce parti politique. Ces formations ont bénéficié des bourses soutenues par le gouverneur Jacques Kyabula, un homme dont l'implication au sein du parti n'est plus à démontrer dans le haut-katanga, apprend-on. Ces partisanes dont l'âge moyen varie autour de la trentaine, démontre bien la volonté du parti de Joseph Kabila de préparer la relève en toute responsabilité. Aujourd'hui plus que jamais, elles sont désormais outillées pour non seulement s'adonner à des actions politiques mais aussi exercer un métier et se prendre en charge.

Cette consécration s'est déroulée dans une grande ambiance patriotique au rythme des chants à la gloire de l'unité nationale et de l'alternance dont Joseph Kabila est l'un des acteurs de premier plan. Et, conformément à la recommandation du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani shadary, la présidente de la ligue des femmes du pprd, Mme Jeanine Mabunda a mis à profit son séjour lushois pour célébrer avec toutes les femmes de la ligue (nouvelles et anciennes) les commémorations de deux héros nationaux Mzee Laurent-Désiré Kabila et Patrice-Emery Lumumba. L'occasion faisant le larron, Mme Mabunda n'a pas manqué d'expliquer le sens du patriotisme et dévouement que chaque membre de son parti doit incarner.

Il est lieu de préciser que ce moment a été abondamment apprécié et plusieurs personnes ont salué le déplacement de Mme la présidente nationale dans le haut-katanga nonobstant son emploi du temps qui s'avère très chargé. Pour rappel, au mois de décembre 2019, en marge des festivités de fin d'année, Mme Jeanine Mabunda était à la commune de Lemba au chevet des familles sinistrées des pluies diluviennes ayant été abattues à Kinshasa. A cette occasion, elle avait apporté des vivres et des enveloppes pour aider ses compatriotes.