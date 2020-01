Congo-Brazzaville: Paul-José Mpoku - Le Congolais quitte le Standard Liège pour Abu Dhabi

Joueur emblématique du Standard Liège, l'attaquant international congolais Paul-José Mpoku a quitté le club belge pour s'engager avec Al-Wahda (Abu Dhabi).

Paul-José Mpoku quitte son club formateur pour la deuxième fois. Revenu au Standard de Liège à l'été 2017, le capitaine et milieu offensif international congolais s'est engagé en faveur du club émirien d'Al-Wahda pour une durée d'un an et demi (plus une année en option). Selon La Dernière Heure, les Rouches empochent environ 2 millions d'euros dans l'opération.

Formé au Standard, le Léopard avait peaufiné son apprentissage en Angleterre, à Tottenham et Leyton Orient, avant de revenir une première fois à Sclessin à l'aube de la saison 2011-2012. Polo avait fait ses valises en février 2015, pour rejoindre successivement Cagliari, le Chievo Vérone, et le Panathinaikos. En juillet 2017, Paul-José Mpoku avait effectué son retour dans le club de son cœur, avec qui il a remporté la Coupe de Belgique en 2018. Cette saison, en 18 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit trois buts et délivré trois passes.