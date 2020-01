Togo: Le Dreals basket house s'invite à Lomé avec un tournoi de basket 3×3

Les sports urbains s'invitent à Lomé. La capitale togolaise va accueillir un tournoi de basket 3×3.

Du 22 au 26 janvier 2020, les meilleurs basketteurs de l'Afrique et d'Europe se retrouvent au centre Swallows dans un tournoi 3×3 FIBA, sur le festival « DREALS OPEN HOUSE LOMÉ ».

Cette rencontre internationale des sports urbains réunira la crème des sportifs et artistes d'Afrique et d'Europe. Une programmation rythmée par des tournois, des initiations et des démonstrations gratuites. Le sport à portée de tous ! De l'animation, des formations, du spectacle, du showcase ouvert à tous, et bien sûr du basket de haut niveau, seront au rendez-vous.

Notons que le « DREALS BASKET HOUSE » est un festival international de basketball... Sa tournée internationale 2020 en Afrique, débarque à Lomé avec le « DREALS OPEN HOUSE » et à pour partenaire officiel, le Centre Swallows de Lomé. Plusieurs équipes de basket-ball sont attendus, à savoir celles de la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo.

Axe de développement majeur de Dreals Paris, le 3×3 a connu une refonte de son système de compétition cette saison avec l'idée de proposer une nouvelle pratique sportive à un public en quête de plus de flexibilité. C'est dans cette optique que Dreals Paris et le centre Swallows organisent « DREALS OPEN HOUSE LOMÉ » autour d'un classement individuel, le ranking FIBA 3×3. Ce ne sont pas moins de 12 équipes masculines et 6 féminines qui vont s'affronter pendant ces cinq jours de match du 22 au 26 au centre Swallows de Lomé.

Et pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas le basket en 3×3, les règles sont simples. Les équipes sont constituées pour un match, pour un tournoi ou plus. Il se joue sur un demi-terrain avec un seul panier. Il demande des qualités d'explosivité ainsi qu'une gestuelle précise et maîtrisée. Autant dire très cardio et spectaculaire.

Le basket 3×3 fera ses premiers pas aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo. La discipline, en pleine expansion, est un axe de développement majeur pour les organisateurs du tournoi.

C'est dans ce cadre que cette dernière a mis sur pied, avec le centre Swallows, DREALS OPEN HOUSE qui sera cette année riche de plusieurs tournois Open Plus - le plus haut niveau - répartis dans toute l'Afrique. Lomé accueillera donc un tournoi Open Plus. Il permettra aux équipes de gagner des points pour le ranking FIBA (Fédération internationale de Basket).