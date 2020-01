Tunisie: Tir / En marge du 10e grand prix de france - Cherni et Othmani : du bronze prometteur

Participation brillante des deux tireurs tunisiens.

Olfa Cherni et Alaa Othmani se sont illustrés au 10e Grand prix de France de tir, en remportant deux médailles de bronze au tir de pistolet (10 m) et en se classant 4e au pistolet mixte. C'est pour la première fois que nos tireurs glanent des médailles. «Notre meilleure performance dans cette compétition jusque-là a été réalisée par Olfa Cherni qui s'est classée au cours de l'avant-dernière édition à la 7e place. Ainsi, en remportant deux médailles, Cherni et Othmani ont confirmé leurs progrès et sont sur la bonne voie pour bien préparer les Jeux olympiques de Tokyo 2020», nous a confié l'entraîneur national, Salah Ben Yahmed.

Alaa Othmani a décroché la première médaille tunisienne en totalisant 214 points contre 218 pour le vainqueur, le Français Pairoux, et 216 pour le deuxième, le Suisse Hippias. Quant à Olfa Cherni, elle a totalisé 214 points. Elle a été devancée par les deux Françaises Lamolle Mathide avec 239 points et Gobervile Celine avec 236 points. En carabine, nos deux tireurs, à savoir Alaeddine Azizi, et Nadia Jouini, ont accédé en finale, mais chacun a terminé à la 7e place. «En raison de la valeur des tireurs chevronnés venant de beaucoup de pays, tels que l'Espagne, la Russie, la prestation de nos athlètes est satisfaisante», a confirmé l'entraîneur national.

Le championnat arabe et la coupe du monde

Nos tireurs auront deux compétitions importantes pour bien préparer les Jeux olympiques. Il s'agit du championnat arabe devant se dérouler en Egypte au mois de février prochain et la coupe du monde qui se déroulera en Inde au mois de mars». «Ceci outre les stages et la participation à d'autres compétitions internationales ciblées. Olfa Cherni et Alaa Othmani pourraient aspirer à des médailles à Tokyo», a conclu Salah Ben Yahmed.