Sénégal: UGB - Cérémonie de graduation des étudiants en Master 2 de sciences juridiques

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a encore une fois célébré l'excellence à travers une cérémonie de graduation de la 22ème promotion et de la 23ème promotion des étudiants en Master 2 de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences Juridiques et Politiques.

Ils étaient en tout 102 étudiants à avoir reçu leurs parchemins après cinq années de formation. Ces récipiendaires sont invités à cultiver la droiture, la courtoisie et la politesse envers les autres personnes afin de devenir plus tard des hommes et des femmes modèles.

L'invite est de leur parrain, le Pr Babacar Kanté, qui fut le premier Directeur de cette UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'UGB de Saint-Louis.

Ils étaient ainsi très nombreux à prendre part à cette cérémonie de graduation des étudiants de l'UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Parents, amis, proches, collègues et connaissances ont tous répondu présent aux festivités.

Il s'agissait en effet de la remise de diplômes aux 102 étudiants en année de Master 2 à l'UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'UGB de Saint-Louis.

Des parchemins qui bouclent ainsi cinq années d'études et de durs labeurs. "La cérémonie de graduation ou de remise de parchemins aux étudiants est un moment fort dans la vie d'une institution d'enseignement supérieur.

C'est le moment où nous célébrons les produits que nous avons eu à former. Nous recevons de jeunes bacheliers et au bout de 5 ans d'études, ils arrivent au bout de leurs efforts et ils sont diplômés.

C'est le moment donc pour nous de les fêter", a soutenu le Professeur Mbissane Ngom, Directeur de l'UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'UGB de Saint-Louis.

Ces étudiants ont été formés dans trois sections avec des spécialités comme le Droit Public, le Droit Privé, le Droit des Affaires, le Droit des Collectivités Locales et de la Décentralisation, entre autres.

Une occasion saisie par le parrain des deux promotions, le Pr Babacar Kanté qui fut le 1er Directeur de cette UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'UGB de Saint-Louis, pour inviter les récipiendaires à être corrects, courtois et polis envers les autres pour devenir plus tard des hommes et des femmes modèles.

Il les a également exhortés à tout faire pour rendre à leur université ce qu'elle leur a donné. A noter que la cérémonie de graduation s'est déroulée en même temps que les 72 heures de l'Amicale des étudiants de l'UFR des Sciences Juridiques et Politiques de l'UGB de Saint-Louis.