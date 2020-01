Tunisie: Handball / 24e Coupe d'Afrique des Nations - Sur la voie royale, en attendant l'Algérie et l'Égypte

(41-21) : c'est sur ce score fleuve que le sept national a engrangé sa troisième victoire consécutive.

Un score sans appel et attendu, étant donné la nette différence séparant les deux formations. Déjà à la mi-temps, le Cameroun avait un important passif (11points )à éponger face à une époustouflante équipe tunisienne largement supérieure sur les plans technique, tactique, mental et individuel. Et comme prévu, Toni Gerona en a, encore une fois, profité pour maintenir la pression sur le groupe, accélérer la cadence du jeu (notamment sur les contres), re-tester des formules au niveau de tous les postes, à l'exception de celui, le plus rassurant, de gardien de but. Néanmoins, M.Gerona a démontré, devant le Cameroun, qu'il s'inquiète encore pour sa défense. Et on comprend sa peine, puisque ce compartiment a de nouveau souffert de fréquents flottements (particulièrement dans l'axe), ce qui risquerait de nous coûter cher face à l'Algérie et surtout à l'Égypte qui en raffoleraient !

Boughanmi au-dessus du lot

Volet individualités, si on a apprécié, dans le camp adverse, un bon trio de qualité composé de Chalir Alboa -Shonda Junior -Todjone Tato, il faut relever dans les rangs des locaux l'excellente prestation du keeper volant Wassim Hlal, le retour en force progressif de Skander Zaied, la petite forme qui perdure de Mohamed Soussi, Oussama Hosni et Oussama Jaziri, le peu de temps de jeu accordé à Mosbah Sanai et Elyes Hachicha et un regain de nervosité, d'où quatre sorties pour deux minutes. Un joueur a été au -dessus du lot :l'ailier gauche Oussama Boughannemi qui a fait des folies dans la défense adverse, prouvant ainsi qu'il passe par une période faste. Pourvu que celle-ci ne soit pas freinée avant la... finale de la CAN. Voici, par ailleurs, les buteurs du match Tunisie -Cameroun : Oussama Boughannemi 10, Issam Rzig 6, Skander Zaied 5, Rafik Bacha 5, Oussama Jaziri 3, Jihed Jaballah 3, Marouen Chouiref 3, Mosbah Sanai 2, Oussama Hosni 1 et Mohamed Soussi 1.

Un premier bilan positif

La journée de repos d'aujourd'hui sera consacrée au visionnage des cassettes et au suivi médical, outre une séance d'entraînement dans la soirée à la salle de Hammamet. Le tout, en prévision de l'importante confrontation de demain contre l'Algérie.

En attendant, voici comment se présente le bilan de notre sélection à la lumière de ses trois premiers matches :

-3 victoires, buts marqués 126, buts encaissés 66

-6 points, 1ere place

-Nombre de cartons jaunes : 5

-Nombre de sorties pour deux minutes : 8

-Nombre de jets de sept mètres obtenus : 14 dont 13 transformés, Rafik Bacha ayant raté le seul penalty

-Nombre d'arrêts des gardiens : Missaoui 13 en deux matches seulement (il n'a pas été utilisé contre la Côte d'Ivoire ) et Hlal 31

-Les buteurs tunisiens : Boughannemi 22 , suivi de Bacha 19, Rzig 14, Majdoub 10, Zayed 8,Sanai 8, Bennour 7, Chouiref 7, Jaballah 5,Jaziri 5, Dermoul 4,Soussi 3, Hosni 2 et Hadj Youssef 1.