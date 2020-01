Sénégal: Concours «Penser la Côte d'Ivoire en 2020» - Les lauréats connus

«Penser la Côte d'Ivoire en 2020» a livré son verdict hier, lundi 20 janvier, date prévue pour la proclamation des résultats de ce concours littéraire lancé le 15 septembre 2019. Les quatre heureux gagnants des trois Prix de cette compétition, qui a enregistré 129 candidatures, recevront leurs récompenses lors d'une cérémonie dont la date sera communiquée ultérieurement, à Abidjan.

Le concours «Penser la Côte d'Ivoire en 2020», connait son épilogue. Les lauréats sont Yao N'guessan (Premier prix : 1 000 000 CFA), Annick Kouakou, (Deuxième prix : 600 000 CFA) et Issiaka Diakité-Kaba et Guy-Charles Ahondjo (Troisième prix ex-aequo : 400 000 CFA), informe un communiqué des initiateurs.

S'agissant du Premier prix, Yao N'guessan a été récompensé pour son texte intitulé, «Au fond de nous-mêmes». Il s'agit d'un «poème puissant, pourtant à la portée de tous les lecteurs. Clarté du style, maîtrise de la langue et innovation, rien d'essentiel n'échappe à ce poème sur la situation de la Côte d'Ivoire.

Même la géographie participe à la grandeur du pays. Un hymne au vivre ensemble. Yao N'guessan a créé un univers poétique qui réussit à s'adresser au plus grand nombre sans pour autant faire de compromis au niveau de la richesse des images et le choix des mots. La force de ce texte poétique est de parler à la fois à l'esprit et au cœur.

Sa beauté et sa pertinence découlent de ce qu'il pousse intensément à la cultivation de l'imaginaire de la «transethnicité», et au-delà de la «transhumanité».

Ce genre littéraire vient nous rappeler qu'il n'y a pas que l'essai pour élaborer une réflexion», lit-on dans le document. Pour le Deuxième prix, Annick Kouakou a été honoré grâce à son texte : «Cri d'une femme qui veut la paix». «Un majestueux cri de lassitude et d'espoir.

Un cri sincère rendu par des mots de tous les jours et de toutes les couches sociales. Si la société ivoirienne a une voix qui compte, c'est bien celle que nous entendons dans ce court texte. Une grande sincérité se dégage de ce texte qui donne les contours de l'histoire, de la nostalgie et des solutions possibles pour retrouver le bien-être.

L'auteure est passionnée, on a le sentiment que c'est le moment pour elle de parler et de faire entendre sa voix. Tout en clamant qu'elle n'est pas écrivaine, Annick Kouakou nous offre une réflexion profonde doublée d'une qualité stylistique indéniable», note la source.

Deux candidats sont ex-aequo pour le Troisième prix. Il s'agit d'Issiaka Diakité-Kaba, qui a proposé comme texte: «La feuille ne pourrit pas le jour de sa chute dans l'eau» et qui «est le seul candidat à avoir fait une bonne critique de l'argumentaire du concours «Penser la Côte d'Ivoire en 2020», avant de donner son propre point de vue.

Son discours est méthodique et bien mené, préconisant des solutions dignes d'intérêt. Issaiaka Diabaté-Kaba affiche un esprit libre qui n'épargne personne. Par ailleurs, il y a une grande lucidité dans ce texte dont la langue est fluide et enrichie de références littéraires», précise-t-on.

Le second lauréat de ce dernier prix, Guy-Charles Ahondjo, a écrit : «Comment je pense la Côte d'Ivoire». «L'idée de proposer un kit de vote est très originale!

La stratégie rédactionnelle des dix «commandements» s'adressant directement à chaque électeur est efficace quand on sait que l'un des problèmes majeurs, en dehors même de la politique, en termes de citoyenneté, reste l'éducation et la sensibilisation.

La démarche didactique de Guy-Charles Ahondjo va à l'essentiel, réussissant à embrasser et à cerner les différents aspects de la situation en Côte d'Ivoire», rapporte la même source, qui renseigne que la date de la cérémonie de remise des Prix à Abidjan sera annoncée ultérieurement.

DES PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES POUR UNE SORTIE DE CRISE... EN COTE D'IVOIRE

Initié par des intellectuels africains notamment l'écrivaine Véronique Tadjo avec l'ancien ministre Makhily Gassama, Tanella Boni, Adama Samaké, Maïmouna Coulibaly et Bidy Cyprien Bodo, cet appel à réflexion vise à susciter des propositions constructives pour une sortie de crise, à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire.

Lancé le 15 septembre 2019, il était ouvert à tous ceux et celles qui résident en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, quel que soit leur secteur d'activité. Les candidats avaient jusqu'au 20 novembre 2019 pour proposer leurs écrits.

«Un appel à réflexion d'une longueur entre 1000 et 2000 mots. Le jury a été fortement impressionné par la qualité des textes primés qui ont su prendre en compte la société ivoirienne dans son ensemble, en offrant des analyses constructives, non partisanes et riches de propositions respectueuses des différences», se félicitent les initiateurs.