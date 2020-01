Gabon: Tropicale Amissa Bongo - Viviani rafle la moitié des maillot

La première étape de la Tropicale Amissa Bongo a vu le triomphe d'Attilio Viviani à Ebolowa, épreuve durant laquelle l'Italien a raflé la mise en remportant le maillot jaune, le maillot rose et le maillot du meilleur jeune. Cette étape entre Bitam et Ebolowa longue de 149km a vu également les Africains concurrencer les professionnels occidentaux.

Bitam-Ebolowa, c'était la première étape de la 15ème édition de la Tropicale Amissa Bongo. Les cyclistes retenus pour cette édition ont lancé les premiers coups de pédale dans le nord du Gabon pour une arrivée au sud Cameroun, dans le département de Mvila. Parmi les premières échappées, on retrouvait des Africains, qui sont venus en nombre pour rivaliser avec les professionnels.

En effet, huit sélections africaines prennent par à la Tropicale cette année, et c'est de bonne augure pour le cyclisme africain qui se professionnalise année après année. Cette échappée des cyclistes érythréen, marocain, rwandais des écuries africaines n'a été que de courte durée puisque le peloton de tête qu'ils constituaient a été rapidement rattrapé à quasiment 40km de l'arrivée. Si au départ ces derniers ont pu maintenir une distance de plus de 10km avec les professionnels de Cofidis, Total Direct Enerie et consort, par contre ils n'ont pas su conserver leur avance et ont logiquement été rattrapé par les professionnels.

A 5km de l'arrivée, l'écart s'est resserré entre les Africains et les professionnels. Et ce sera au sprint final que l'Italiende Cofidis Attilio Viviani qui franchira la ligne d'arrivée en premier en 3h33mn57sec, devançant ainsi l'Erythréen Yemane Dawit qui lui a franchi l'étape en 3h33mn50sec, soit trois secondes de plus que le premier. Le Français Lorrenzo Manzin a quant à lui terminé troisième en 3h33mn51sec.

L'Italien de Cofidis, écurie qui refait d'ailleurs son grand retour au sein de la compétition a raflé la moitié des maillots distribués au vainqueur. Ce dernier a remporté le maillot jaune, qui le maintien en tête du classement, le maillot rose, qui le maintien également en tête du classement par points, mais aussi le maillot blanc et bleu, celui qui mailleur jeune.

Ce mardi, il y aura la deuxième étape, entre Bitam et Oyem longue de 107km, la plus courte des étapes de cette 15ème édition. Le départ sera donné à Bitam, place de l'indépendance à 10h, pour une arrivée prévue à 12h30mn.