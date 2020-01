Congo-Brazzaville: Santé publique - Généralisation de l'utilisation du paracétamol dans la viande

Le paracétamol se généralise dans la cuisine africaine notamment pour accélérer la cuisson et ramollir la viande, sans en mesurer les conséquences.

L'Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et médicaments (Nafdac) au Nigeria a mis en garde contre l'utilisation dangereuse de paracétamol dans la préparation des aliments. Une pratique de plus en plus répandue en Afrique subsaharienne. Des brochettes de viande en vente devant un restaurant de bord de route à Katsina, dans le nord du Nigeria. Les recettes à base de paracétamol ont des conséquences graves sur la santé.

Lorsqu'il est utilisé en cuisine, le médicament est décomposé ou hydrolysé en une substance toxique qui endommage le foie et certains autres organes, précise l'agence sanitaire. Elle invite les ménages et surtout les restaurateurs d'arrêter d'utiliser des comprimés de paracétamol pour ramollir la viande. "Cette pratique illégale rend les aliments toxiques, malsains et impropres à la consommation" indique la Nafdac. L"utilisation du paracétamol serait plus répandue dans les gargotes et autres petits restaurants de bord de routes pour accélérer la cuisson de la viande ou d'autres aliments comme les haricots blancs pour gagner du temps et de faire des économies de charbon de bois ou de gaz.

Faute de contrôle sanitaire strict, il est difficile de connaître l'ampleur de cette pratique qui aurait commencé dans les années 2000. L'agence sanitaire nigériane a renforcé la surveillance des restaurants pour empêcher cette utilisation en cuisine, dangereuse et illégale. "Toute personne ou organisation impliquée dans l'utilisation dangereuse et illégale de comprimés de paracétamol dans la préparation des aliments sera sévèrement sanctionnée", rappelle l'agence nigériane de la santé. Malgré certaines mises en garde répétées, cette pratique toxique s'est généralisée, au Ghana, en Ouganda au Cameroun. Il devient urgent aux agences sanitaires de généraliser les contrôles et d'organiser des campagnes d'information sur la dangerosité de l'utilisation du paracétamol dans la cuisson de la viande.