Congo-Kinshasa: Portrait - Mireille Ngosso bouscule les codes de la politique en Autriche

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Mireille Ngosso est la première femme d'origine africaine occupant un poste d'élu en Autriche.

Membre du parti social démocrate d'Autriche (SPÖ), Mireille Ngosso est, depuis le 20 juin 2018, chef de district adjoint du 1er arrondissement « Innere Stadt » qui abrite la vieille ville de Vienne et qui est aussi le principal employeur de la ville. Elle est la première femme politique d'origine africaine à occuper un poste d'élu en Autrichine.

Mireille Ngosso est conseillère de district dans le centre-ville depuis 2015. Active au SPÖ de Vienne depuis 2010, elle a été, de 2011 à 2015, dans le service de presse de la Chancellerie fédérale. De 2013 à 2017, elle a été présidente de la jeune génération du 1er arrondissement « Innere Stadt » qui abrite la vieille ville de Vienne. En 2015, elle est devenue conseillère de district. Depuis 2018, elle est aussi présidente des femmes du SPÖ, députée de la jeune génération et vice-présidente du SPÖ d'« Innere Stadt ». En 2018, elle a été nommée chef adjointe du district. Elle est la première politicienne d'origine africaine à occuper un poste élu en Autriche.

Pour son poste de cheffe de district, elle s'est notamment donné pour objectif de maintenir le centre-ville de Vienne comme un quartier résidentiel, en limitant notamment les locations d'appartement AirbnB à soixante jours par an par appartement. La cheffe de district a déploré que de plus en plus d'appartements privés soient proposés en permanence sur les plates-formes en ligne. «Plus de deux cents appartements sont loués toute l'année dans le centre-ville. Cela signifie qu'environ trois cents à quatre cents Viennois sont privés de la possibilité de vivre dans le centre-ville», avait expliqué Mireille Ngosso lors de sa nomination. Elle a également souhaité améliorer le réseau de transport dans le centre-ville, les soins de santé et créer plus d'espaces de vie.

Médecin et femme politique

Née en RDC en 1980, Mireille Ngosso est arrivée en Autriche à l'âge de 3 ans avec ses parents. Elle se rappelle avoir reçu beaucoup de soutien du SPÖ et de l'Église catholique locale. Elle s'est intéressée très tôt à la politique et est active au SPÖ de Vienne depuis 2010. Mireille Ngosso, qui a un temps voulu faire carrière comme chanteuse de jazz, est diplômée en médecine de l'université de médecine de Vienne, détentrice d'un diplôme en sciences biomédicales de l'université de Kingston à Londres et travaille comme médecin à l'hôpital Hietzing dans la capitale autrichienne. En outre, depuis 2019, Mireille Ngosso suit une formation de chirurgien généraliste à l' hôpital Hietzing.

Selon Mireille Ngosso, être médecin a un effet positif sur son travail en politique. « Dans mes premières années, j'ai développé des compétences en gestion et comment travailler dans des situations stressantes. Ces qualités se sont avérées très utiles. Surtout avec un emploi à temps plein, une famille et un engagement politique, il faut une structure. En tant que médecin, je peux constater où notre système de santé doit être amélioré quotidiennement. J'apporte également ma connaissance de ce domaine dans la politique, par exemple lors de divers événements de discussion ou pour les politiques de santé dans le district », a-t-elle fait savoir lors d'une interview.

Le parcours de Mireille Ngosso n'a pas été facile et elle a dû faire face au racisme et à des préjugés tout au long de sa carrière. Néanmoins, cela ne l'a pas empêchée d'arriver où elle en est aujourd'hui. « Bien sûr, dans ma vie, j'ai été confrontée au racisme à un moment ou à un autre. Cela inclut certainement mon parcours scolaire. J'ai souvent été confronté à des préjugés et des stéréotypes, mais aussi à des commentaires haineux sur Facebook une fois que ma nouvelle position politique en tant que représentant de district a été annoncée. Mais pour arriver là où je suis actuellement, j'ai également bénéficié de la solidarité de connaissances, de compagnons de combat et d'étrangers. J'ai grandi avec ça et j'ai appris qu'il y a toujours des gens qui vous aimeront et vous soutiendront », a fait savoir Mireille Ngosso, dont les valeurs fondamentales sont l'égalité, la liberté, la justice et la solidarité.