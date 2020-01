Centrafrique: Touadéra a rencontré Bozizé

Rentré en décembre à Bangui dans des conditions encore méconnues, François Bozizé n'avait pas encore été reçu à la présidence, alors que le président Djotodia tout juste rentré d'exil avait lui été reçu dans la foulée.

C'est la fin d'un feuilleton qui a tenu en haleine les Centrafricains depuis plusieurs semaines. Hier, le président Faustin Archange Touadéra a finalement reçu l'ancien président Bozizé à la présidence de la République (renversé en 2013 et en exil depuis à Kampala). Celle-ci affirmait que les conditions exigées par Bozizé - notamment une rencontre dans un lieu public - ne lui convenaient pas. Du côté du KNK, on justifiait ces demandes par des inquiétudes concernant la sécurité de François Bozizé.

Bref, cette rencontre a finalement eu lieu pendant près d'une heure confirme un communiqué de la présidence précisant qu'aucune déclaration n'a été faite à l'issue du tête-à-tête. « Les choses s'arrangent pour le mieux » commente un conseiller spécial du chef de l'État sur les réseaux sociaux. Une photo prise lors de la rencontre montre néanmoins des visages pincés.

Du côté du KNK, on explique que la rencontre a pu avoir lieu grâce aux garanties de sécurité assurées par les garants que sont l'Union africaine et la CEAC. Si les propos tenus lors du tête-à-tête restent confidentiels, le porte-parole du KNK souhaite que cette première rencontre participe d'une décrispation générale. Des propos violents circulent depuis plusieurs semaines et le parti assure qu'il va saisir le Haut Conseil à la communication.

À moins d'un an de l'élection présidentielle, le président Touadéra a donc désormais reçu en audience les trois anciens chefs d'État que sont Michel Djotodia, Catherine Samba-Panza et François Bozizé. L'accord de paix prévoit la création d'une loi sur le statut de ces anciens dirigeants. Une loi censée être une clé de résolution du conflit et qui est attendue pour la prochaine session parlementaire.