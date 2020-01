Afrique: CAN de handball - Le Sept national s'incline devant l'Algérie et hérite de la Tunisie au tour principal

La sélection nationale de handball s'est inclinée face à son homologue algérienne (30-33) dans le derby nord-africain de cette 3ème journée du tour préliminaire (groupe D) de la Coupe d'Afrique des nations de handball, disputé dimanche à la salle olympique de Radès.

Le Sept national termine ainsi deuxième du groupe et affrontera lors du second tour le champion en titre, la Tunisie, qui a surclassé l'équipe du Cameroun sur le score de 41 à 21.L'Algérien Mustapha Hadj Sadok a été sacré homme du match.Au cours de la première période, très intense en termes de volume de jeu et d'engagement physique, les deux équipes se sont mises d'emblée dans le bain. Achraf Adli a ouvert la marque dès les premières secondes de jeu pour le Sept national suite à une attaque bien orchestrée par Mohamed Ben Taleb. Rapidement, l'Algérie, poussée par un Abderrahim Berriah très en forme, a su rebondir et renverser la vapeur, au moment où le Maroc menait par deux points d'écart, profitant notamment d'une défense marocaine pas bien en place.Une défense débordée à l'image d'Amine Harchaoui qui écope de trois expulsions de deux minutes pendant la première période dont deux en l'espace de 7 minutes de jeu.

Un autre joueur algérien s'est particulièrement distingué, Messaoud Berkous, qui a, à maintes reprises, déjoué la défense marocaine parvenant facilement à placer des tirs sans être vraiment inquiété.En attaque, beaucoup de maladresse au tir, un peu trop de précipitation et un bon gardien de l'Algérie ont freiné le Sept national. Et malgré les cartons rouges dont ont écopé les Algériens Hichem Daoud et Ayoub Abdi deux minutes avant la fin de la première mi-temps, cette dernière s'est terminée en faveur du voisin algérien (15-16).En seconde période, le coach Bouhaddioui a apporté les rectifications nécessaires en défense et le Maroc est parvenu à égaliser dès la 33e minute de jeu. A la 40e, les deux équipes étaient à égalité. Dès lors les offensives s'enchaînaient d'un côté comme de l'autre et le score changeait point par point. Un court passage à vide du Sept national qui encaissait et peinait à trouver le chemin des buts algériens, a permis à l'Algérie de passer à nouveau devant et de mener par trois buts d'écart. Et les deux cartons rouges successifs dans les rangs des protégés de Bouhaddioui n'ont pas arrangé les choses pour la sélection.Au final, la vivacité et la percussion de l'attaque algérienne sont venues à bout de la sélection du Maroc qui n'a pas démérité et gardera sans doute en tête l'objectif premier qu'elle s'était fixé, celui de la qualification pour le Mondial d'Egypte en 2021.

Ils ont dit

Noureddine Bouhaddioui (sélectionneur du Maroc) : "Je suis déçu du résultat. J'estime que les fautes d'arbitrage ont par moment faussé le jeu. De notre côté, nous avons raté des balles précieuses alors qu'on était à égalité au niveau du score. Mais je tiens tout de même à féliciter mes joueurs pour leur prestation d'autant que neuf d'entre eux jouent leur première Coupe d'Afrique. Reste maintenant à tourner la page et à se concentrer sur les prochains matches notamment celui contre la Tunisie, championne en titre".

Soufian Idir (joueur du Maroc): "Je tiens tout d'abord à féliciter les joueurs algériens pour le grand match qu'ils ont joué. Ce soir, nous avons mal géré certains moments du match et avec les expulsions répétitives et l'arbitrage, le match a été haché. En termes de qualité, on peut dire que c'était un match de haut niveau. Maintenant, la compétition est encore longue et il y a une qualification pour la Coupe du monde à aller chercher".

Achraf Adli (joueur du Maroc) : "Nous avons manqué de concentration et les fautes qu'on a commises ont pesé sur le score final. Heureusement que nous sommes déjà qualifiés pour le second tour et il nous reste encore des matches à jouer pour se qualifier au Mondial d'Egypte".

l.