Algérie: Ministère de la Santé -Un plan d'urgence répondant aux attentes des citoyens à court terme

Alger — Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en place un plan d'urgence répondant aux attentes des citoyens à court terme, indique mardi un communiqué du ministère.

"Dans l'optique du développement du secteur de la Santé et de la rupture avec les anciennes pratiques, un plan d'urgence a été mis en place dont les effets seront palpables pour les citoyens à court terme", selon le communiqué qui précise que ledit plan "repose essentiellement sur l'amélioration de la prise en charge des malades au niveau des Urgences médico-chirurgicales, l'amélioration de la prise en charge de la femme enceinte, la réhabilitation des structures de santé de proximité et l'amélioration de l'accueil et des conditions de transferts des malades".

"Dans le cadre de la concrétisation des objectifs du programme du Président de la République, sur instruction du Premier ministre et après un diagnostic de la situation du secteur en proie à de grands dysfonctionnements et lacunes, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s'est réuni lundi, au siège du ministère, avec les directeurs de la santé et les directeurs des CHU des wilayas du centre, en attendant d'autres réunions pour les régions du Sud et des Hauts Plateaux, de l'Ouest et de l'Est", souligne la même source.

Le ministre a, à cet égard, enjoint aux responsables de prendre "toutes les mesures et dispositions à même d'améliorer l'accès des citoyens à des prestations sanitaires de qualité", tout en veillant à "associer la société civile, les représentants des malades et les partenaires sociaux", conclut le communiqué.