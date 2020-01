Gabon: Tropicale Amissa Bongo - Une deuxième étape en faveur des Érythréens

L'équipe d'Érythrée a raflé la mise lors de la deuxième étape de la Tropicale, entre Bitam et Oyem. Cette équipe nationale sera à suivre durant la compétition.

La deuxième étape de la petite reine aura été très intéressante tant l'enjeu était de taille dans la mesure où il fallait pour certaines écuries, prendre le large pour espérer distancer les autres participants. En effet, l'écart était très serré entre le vainqueur de la première étape l'Italien Attilio Viviani et l'Érythréen Yemane Dawit, arrivé deuxième. L'Italien revêtait le maillot jaune, signe de leader de la course. Mais avec la victoire d'étape de ce jour, les cartes ont été redistribuées, et cela à l'avantage de l'Érythrée qui vient de remporter la deuxième étape par l'entremise de son coureur Tesfazion Natnael.

Ce dernier rêvait par la même occasion le maillot jaune. Il succède à Attilio Viviani, en étant à la fois leader de la course et vainqueur de l'étape qui lui permet de prendre également le maillot blanc. Les Érythréens sortent incontestablement du lot et se classent sérieusement parmi les meilleurs cyclistes de ce début de course.

Les Gabonais quant à eux, au bord de l'abandon sont toujours sans espoir pour la suite. À part Ghislain Ndong qui se démarque, le reste du groupe peine. La troisième étape aura ce mercredi 22 janvier 2020, entre Mintzic et Ndjolé.