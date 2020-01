Ile Maurice: Les ARTs à l'école enfin pris au sérieux

En 2020, c'est la première fois que les élèves de Grade 9 prendront part aux examens nationaux en Art and Design. Par contre, si le théâtre et la musique sont aussi arrivés au niveau du Grade 9, il n'y a pas d'examens pour ces «non-core subjects».

Valoriser les arts dans le programme scolaire. Au Mauritius Institute of Education (MIE), on se félicite d'avoir «travaillé jour et nuit» pour «structurer l'enseignement de l'art». Et surtout pour «donner sa juste place à l'art». Jusque-là, explique-t-on, «chaque enseignant faisait un peu ce qu'il voulait».

Ce qui a tout changé, assure-t-on au niveau de MIE, c'est l'arrivée de manuels dédiés à cette matière. D'ailleurs, cette année, Art and Design, qui est enseigné au niveau du Grade 9 (ex-Form III), sera comptabilisé pour la première fois aux National Exams.

Début du secondaire

Performing arts théâtre et musique: pas d'examens en grade 9

Les Performing Arts sont considérés comme des «non-core subjects». Ce sont des matières optionnelles. Cette année, les performing arts sont enseignés au niveau du Grade 9, mais il n'y a pas d'épreuves écrites ou pratiques comptant pour les National Exams.

Inconvénient que signalent des éducateurs contactés: il n'y a pas d'espace «approprié» pour enseigner le théâtre dans les écoles. «Soit on pousse les pupitres de la salle de classe, soit on va dans la cour ou sous le préau.»

Visual Arts : connaissez-vous les artistes mauriciens ?

Cette année, après le Grade 9, Art and Design sera pour la première fois aux National Exams. Il s'agit cette fois d'un «core subject», ce qui implique inévitablement des examens.

Le manuel contient une présentation de «Some Mauritian artists». Les élèves peuvent se familiariser avec Moorthy Nagalingum (le fondateur du Salon de Mai) et des plasticiens tels que Nalini Treebhobun, Khalid Nazroo, Said Hosanee, Krishna Luchoomun, Jean-Yves L'Onflé, Ismet Ganti ou encore Palmesh Cuttaree. Deux plasticiens artistes de Rodrigues: James Castel et Pascal Salon en font aussi partie. Tout comme Charly Lesquelin de La Réunion et George Camille des Seychelles.

Comment ces artistes ont-ils été choisis? C'est un panel du MIE qui a travaillé sur le nouveau manuel et qui a choisi ces plasticiens «en fonction des thématiques abordés dans le livre. À ce niveau-là, dit-on, il ne faut bousculer les enfants en donnant trop d'informations».

En Grade 9, le manuel d'Art and Design s'ouvre sur une reproduction de La Joconde, l'œuvre de Léonard de Vinci. Le chapitre 'Art in public places' mentionne le Smithsonian Institution - sans dire qu'il est à Washington, le Louvre à Paris, ainsi que celui d'Abu Dhabi, le Tate Modern, le Musée du Prado en Espagne etc. Le hic, c'est qu'il n'existe pas de galerie d'art nationale à Maurice, où les élèves peuvent voir sur une base permanente les artistes du pays.

Visite des expos: à la discrétion des profs

La visite des expositions est-elle prévue dans le programme au secondaire ? Il ressort que «c'est à la discrétion des enseignants». L'accent serait mis sur ce volet aux cours de formation dispensés aux professeurs. Y a-t-il un contrôle de ces sorties? Au MIE, on assure que maintenant que le manuel de Grade 9 est prêt, un «relevé des failles du système sera effectué. Au cours des sessions de formation des enseignants, nous écoutons ce qu'ils ont à dire sur les difficultés qu'ils rencontrent»

Multimédia les cours en vidéo

Vous vous souvenez des émissions pédagogiques du défunt Mauritius College of the Air? Aujourd'hui, elles ont été remplacées par des cours en vidéo réalisés conjointement par le MIE et l'Open University. Ces cours diffusés sur la MBC sont aussi disponibles en ligne.

Au primaire Holistic Educator: prof à tout faire

Un instituteur qui enseigne à la fois le dessin, la peinture, le théâtre et la musique (c'est-à-dire une initiation à la flûte à bec). Et qui fait aussi le sport (Physical Education). Au primaire (Grade 1 - 6), cet instituteur s'appelle un «Holistic Educator». La «philosophie» est de favoriser le développement «intégral» de l'enfant, de «développer ses valeurs». Ces instituteurs d'un nouveau type ont donc été formés pour qu'ils se spécialisent dans ces domaines «comme les instituteurs qui enseignent l'anglais, le français, les mathématiques et les sciences».

HSC : L'épreuve de dessin passe de 6 heures à 15 heures

Changement qui sera appliqué à partir de cette année: la durée de l'examen d'Art and Design pour le Higner School Certificate (HSC) sera allongée. Suite aux changements de syllabus, qui a été étoffé et «mieux structuré», l'épreuve de 6 heures passe à 15 heures, étalées sur trois jours.Au niveau du School Certificate, l'élève a le choix entre trois papiers. Soit venir avec un projet réalisé au fil de l'année ou participer à une épreuve d'une durée de 8 heures. En dernier lieu, il peut opter pour deux épreuves de 8 heures.