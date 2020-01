Afrique: Les Seychelles envoient 20 athlètes à la toute première compétition Special Olympics Africa

Les Seychelles participent aux tout premiers Jeux Olympiques spéciaux panafricains prévus du 23 au 31 janvier au Caire, en Égypte.La directrice nationale des Special Olympics Seychelles, Helene Ernesta, qui dirigera également la délégation, a déclaré samedi à la SNA que, bien que l'invitation soit arrivée tard, une équipe de 20 athlètes est prête pour les Jeux.

"Nos athlètes s'entraînent tous les dimanches, donc ce n'était pas un problème de constituer une équipe. Nous avons 20 athlètes, dont huit joueurs pour la compétition de football à cinq, huit athlètes pour la compétition d'athlétisme et quatre pour la compétition de pétanque ", a déclaré Mme. Ernesta.

Séance d'entraînement pour les joueurs participant à la compétition de pétanque. Les tout premiers Jeux Olympiques spéciaux panafricains seront un événement conjoint organisé par les régions Olympiques spéciaux du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et des régions d'Afrique, marquant la première fois que deux régions d'Olympiques spéciaux unissent leurs forces pour créer des Jeux combinés.

La mission des Jeux panafricains est de fournir une expérience sportive de haute qualité et d'engager des influenceurs et des communautés clés pour aider à créer des attitudes positives et à provoquer un changement permanent vers l'inclusion des personnes handicapées mentales à travers le continent africain.Les Jeux comprendront une série d'événements sportifs et non sportifs dans lesquels environ 800 athlètes de 42 pays seront en compétition. Les événements sportifs sont l'athlétisme, le football, le basket-ball et la pétanque - un jeu de balle lié au bowling britannique ou à la pétanque française. Les jeux comporteront d'autres activités comme des projections médicales d'athlètes en bonne santé et un sommet régional sur le leadership des jeunes.

Bien que l'équipe des Seychelles soit prête, Mme. Ernesta fait appel à tous ceux qui peuvent aider de quelque manière que ce soit à entrer en contact avec Special Olympics Seychelles."Nous aurions aimé amener plus d'athlètes mais nous n'avons pas les moyens financiers pour le faire, d'autant plus que l'invitation aux jeux est arrivée tard. On nous a demandé d'amener un grand groupe d'athlètes mais nous n'avons pas assez d'argent pour couvrir les billets d'avion et autres dispositions logistiques ", a-t-elle déclaré.L'équipe part jeudi via Dubaï en direction du Caire.

Trois des 20 athlètes ont déjà participé à des événements internationaux, mais les participants seychellois aux événements olympiques spéciaux internationaux ont toujours donné de bons résultats."Comme je le dis toujours, nos athlètes ont toujours bien performé et nous nous attendons à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais même s'ils ne remportent aucune médaille, les Jeux olympiques spéciaux sont une question de participation", a déclaré Mme. Ernesta.