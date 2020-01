Algérie: Bechar - Arrestation d'un dangereux récidiviste, auteur d'un vol avec violence sur étrangère

Bechar — Un dangereux récidiviste, auteur du vol avec violence d'un sac à main d'une étrangère exerçant comme acrobate au cirque "Amar", en tournée à Bechar, a été arrêté par les éléments de la police judiciaire de la troisième Sûreté urbaine de Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la sureté de wilaya.

Dès que la victime de ce vol avec violence, de nationalité colombienne, a déposé sa plainte, appuyée d'un arrêt de travail de 21 jours délivré par le médecin légiste, suite à la violente agression subie, les policiers ont entamé leurs investigations pour retrouver l'auteur de cet acte criminel, qui a pu être rapidement identifié grâce aux renseignements et signalements fournis par la victime et aussi à la mobilisation des brigades policières opérationnelles sur le terrain, a-t-on précisé à la cellule de communication de la sureté de wilaya.Aussitôt identifié ainsi que son lieu de résidence, et suivant ordre de son arrestation et de perquisition de son domicile, l'auteur de ce vol avec violence, âgé d'une vingtaine d'années, a résisté violement à son arrestation par les forces de l'ordre, a-t-on fait savoir.

La perquisition de son domicile par les policiers a permis la récupération du sac à main volé et de sa contenance, dont un appareil de photographie, a signalé la source.L'enquête policière ayant suivi l'arrestation de cet individu a permis la découverte qu'il est l'auteur de six (6) actes pénaux, dont le vol à la sauvette, le vol de téléphone mobile sous la menace d'arme blanche et la violation de domicile, et ce grâce à son identification par les victimes de ces actes punis par la loi, fait savoir la cellule de communication de la sureté de wilaya de Bechar.

La perquisition du domicile du mis en cause a permis aussi la saisie d'armes blanches, notamment trois (3) épées, trois (3) couteaux de grand format et quatre (4) cutters, ainsi que plus de cinq grammes de kif traité.Le mis en cause dans cette affaire, qui a fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Bechar, a été condamné à cinq (5) années de prison et à une amende de 500.000 DA, et d'une peine similaire pour les différents vols qu'ils a commis.Il a écopé aussi d'une peine de six (6) mois de prison ferme et une amende de 20.000 DA pour détention illégale d'arme et de drogue (kif traité) pour consommation personnelle, et une autre d'une année de prison ferme et une amende de 20.000 DA pour violation de domicile, selon la même source.