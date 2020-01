Congo-Kinshasa: Inauguration du saut-de-mouton de Pompage - Willy Ngoopos, Gentiny Ngobila et Benjamin Wenga s'activent autour d'une commission préparatoire

Après l'avoir annoncé le week-end dernier lors de sa descente sur le chantier de saut-de-mouton de Pompage, le Vice-premier ministre en charge des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngoopos, a mis sur pied une commission préparatoire visant à peaufiner des stratégies afin de passer à l'inauguration de cet ouvrage par le Chef de l'Etat.

Il sera question, avant tout, d'assainir les alentours de cet ouvrage par le ramassage des immondices, l'embellissement de l'espace et le déplacement des marchés de fortune. Ensuite, il s'agira de construire des parkings, des marchés répondant aux normes ainsi que la réhabilitation de la route de Kimbwala.

En gros, c'est ce qui ressort de la rencontre tenue par ladite commission le mardi 21 janvier 2020, en présence de Gilbert Muhika, Directeur de cabinet du ministre des ITP.

Ce dernier compose au sein de la commission avec Laetitia Bena, Commissaire Générale en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables de la ville de Kinshasa, et Benjamin Wenga, Directeur Général de l'Office des Voiries et Drainage (OVD).

Cette commission devra, à tout prix, tabler sur quelques préalables avant de fixer la date de l'inauguration et faire appel au Président de la République quant à ce. "C'est une commission qui a été instituée par le VPM des ITP et le Gouverneur de la ville. Ils ont la charge de procéder à la préparation de la cérémonie d'inauguration du saut-de-mouton de Pompage. A dater de ce jour, la RASKIN, un service de l'Hôtel de ville, va procéder à l'assainissement de l'espace, à l'embellissement et au déplacement de marchés pirates en vue de rendre l'espace un peu agréable à la cérémonie", a laissé entendre Benjamin Wenga.

Et plus tard, poursuit-il, viendront les travaux de construction des marchés, parkings et la réhabilitation de la route Kimbwala.

Représentant valablement l'hôtel de ville à cette rencontre, Laetitia Bena a indiqué que le Gouvernement provincial a déjà dépêché sa régie d'assainissement sur terrain afin de rendre propre le lieu de la cérémonie. D'une tâche à une autre, l'hôtel de ville déploiera police provinciale afin de garantir la sécurité des personnes. "Nous allons nous travailler avec la police provinciale afin de sécuriser toute personne, aussi réguler la circulation. Donc, le Gouvernement est vraiment impliqué", a-t-elle soutenu. Rappelons que la construction des sauts-de-mouton est inscrite dans le programme de 100 jours du Chef de l'Etat. Et, celui-ci sera le premier à être inauguré après son report du 23 décembre 2019.