Algérie: L'ouverute de consulats dans les territoires sahraouis - Une démarche propagandiste

Alger — L'ouverture de consulats dans des villes sahraouies occupées s'inscrit dans la "démarche propagandiste" suivie par l'occupant marocain dans une tentative de "légitimer" l'occupation au Sahara occidental, a déclaré mardi l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar.

"Une telle démarche propagandiste du Maroc vise à légitimer l'occupation et prétendre une souveraineté sur les territoires sahraouis occupés", a souligné M. Taleb Omar, lors d'une conférence débat, animée conjointement avec le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps), Said Laâyachi.Pour le diplomate sahraoui, ces actions s'ajoutent à une série d'autres menées dans le passé, tout aussi illégales, par le Royaume du Maroc, en guise d'"opération de vente et d'achat des voix destinée à l'exploitation politique", a précisé, M. Taleb Omar.

Le recours du Maroc à de tels procédés "traduit clairement son échec dans ses actions tendant à légitimer l"occupation et faire croire à une +souveraineté+ prétendue sur les territoires sahraouis occupés, au sein de l'Union africaine et à l'échelle internationale", a poursuivi le diplomate, regrettant le fait que le Maroc tente d'exploiter "les difficultés" de certains pays du continent dans une "tentative de gagner du terrain".Dans ce sens, l'ambassadeur de la RASD a dénoncé "l'inaction et l'indifférence des Nations unies face aux agressions répétitives du Maroc, qui ne se lasse pas d'actionner ses relais, en l'occurrence la France et l'Espagne pour appuyer ses thèses et encourager l'Onu dans son laxisme".Pour l'ambassadeur de la RASD, l'ouverture des consulats par certains pays dans les territoires sahraouis occupés a été marchandée par le Maroc."Comment, par exemple, les Iles Comores, qui ne disposent même pas de dix ambassades dans le monde et n'ont pas de ressortissants ni intérêts économiques à Laâyoune occupée, ouvrent un consulat à Laâyoune occupée?", s'est-il interrogé.

Pour l'ambassadeur, "l'ouverture de consulats et l'accord donné par la Confédération africaine de football à la décision de la Fédération royale marocaine d'organiser la CAN de futsal à Laâyoune occupée transgresse les lois et la légalité internationales ainsi que la Charte de l'Union africaine(UA)".Après avoir indiqué que vouloir organiser une compétition dans les territoires sahraouis était contraire aux valeurs et idéaux du sport, l'ambassadeur sahraoui a rendu hommage à la Fédération algérienne de football et son homologue sud-africaine suite à leur décision de rejeter et boycotter l'événement.