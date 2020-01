Algérie: 4e Salon international du tourisme et voyage en mars à Constantine

Constantine — La quatrième édition du Salon international du tourisme et voyage (Cirta- siaha 2020) sera organisée du 26 au 28 mars, à Constantine avec la participation de professionnels nationaux et étrangers, a annoncé mardi, le directeur local du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial.

"Cette manifestation se veut une opportunité pour faire redécouvrir les potentialités énormes et exceptionnelles dont dispose cette ville millénaire", a déclaré Noureddine Bounafaâ, dans une conférence de presse consacrée à cet évènement.

Affirmant que les invitations resteront ouvertes à tous les professionnels et partenaires du secteur (locaux ou étrangers), le même responsable a indiqué que les préparatifs à ce rendez-vous se font en collaboration avec tous les acteurs dans le domaine du tourisme, agences de tourisme et de voyage notamment.

Cette manifestation touristique organisée par la direction locale du tourisme, de l'artisanat et du travail familial, en collaboration avec le Club des opérateurs du tourisme (COT) et l'Office local du tourisme regroupera entre autres, des professionnels versés dans les domaines de l'hôtellerie, des agences de voyage et tourisme et autres spécialistes en formation hôtelière et touristique, en plus de compagnies de transport aérien et établissements bancaires, a précisé M. Bounafa .L'université et les instituts de formation professionnelle seront "partie prenante" de cette manifestation qui sera marquée par l'organisation de rencontres techniques dédiées à l'investissement dans le secteur du tourisme et à la gestion des hôtels et agences de voyage, a fait savoir la même source.

Le directeur local du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial, affirmant que tous les moyens humains et logistiques seront mobilisés pour réussir ce rendez-vous "en préparation depuis des mois", a indiqué que le but était de faire valoir le savoir-faire dont dispose Constantine dans le domaine du tourisme.De sa part, le président de l'Office local du Tourisme, Abdelkader Fendri, a ajouté que cette nouvelle édition du Salon international du tourisme et voyage, œuvrera à rectifier "les lacunes constatées lors des précédentes éditions pour avancer et proposer une manifestation répondant aux aspirations des professionnels".