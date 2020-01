Congo-Kinshasa: Attributaires routiers au Nord-Kivu - La société PREMIDIS face à un challenge

La Direction de la société PREMIDIS SARL au Nord-Kivu dont le siège est à Goma, a salué ce mardi 21 janvier 2020, le choix porté sur elle par le Gouverneur de Province concernant sa nouvelle responsabilité en tant qu'attributaire routier au Nord-Kivu.

Cette charge lui permettra de donner un coup de pouce dans la réhabilitation de la route Goma-Butembo qui mène vers Mambassa, spécifiquement sur l'axe routier qui part de Kiwanja (Nord-Kivu) en territoire de Rusthuru, jusqu'à Mambassa dans l'ituri.

Dans un arrêté du Gouverneur de Province, du 12 janvier 2020, la maintenance et l'entretien de ces tronçons routiers au Nord-Kivu et la perception des taxes de péage sont les missions principales assignées aux nouveaux attributaires dint la Société PREMIDIS SARL.

Cette maintenance consiste, entre autres, à déboucher les trous et nids de poule; purger les bourbiers; installer des barrières et bornes kilométriques et à placer la signalisation routière sur ces tronçons, tout en s'inscrivant dans la logique du partenariat public-privé.

Une consommatrice des produits de PREMIDIS SARL témoigne que cette société s'est qualifiée depuis des années, dans le développement socio-economique de Goma et du Nord-Kivu. C'est ce qui justifie, selon elle, le choix mérité porté sur PRIMIDIS pour qu'elle participe à la réhabilitation de ce tronçon routier.

PREMIDIS Sarl oeuvre dans l'agro-industriel au Nord-Kivu en produisant des boissons gazeuses. Elle a confié à Lepotentielonline.net qu'elle est prête à travailler avec toutes les parties prenantes impliquées dans la réhabilitation des routes au Nord-Kivu, sur l'axe qui la concerne, pour atteindre ces objectifs.

Elle appelle la population de Goma, en particulier et du Nord-Kivu en général, à consommer les produits de PREMIDIS tel que l'eau minérale « LA VIE », un produit plus consommé à Goma. Ceci permettra à PRIMIDIS Sarl de contribuer davantage au développement de la province toute entière.

Par ailleurs, des grandes actions de développement de cette société sont perceptibles à Goma et partout en province. Parmi ces actions, on note le monument érigé au Rond point signers de Goma et la construction du stade « Tata Mwami Ndeze Rugabo ll » de Rutshuru. PREMIDIS appuie aussi financièrement le domaine de l'éducation au Nord-Kivu, en soutenant les universités de la place pour le développement intégral de la province.