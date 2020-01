Cote d'Ivoire: Budget-programmes - Les contrôleurs financiers se familiarisent avec leur nouveau rôle

À l'initiative du ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, s'est ouvert un atelier sur le «contrôle financier dans la réforme budgétaire», lundi, à Grand-Bassam.

Pendant cinq jours (du 20 au 24 janvier), les contrôleurs financiers vont passer en revue, à Grand-Bassam, tous les textes relatifs à l'accomplissement de leur mission et se les approprier dans le nouveau contexte budgétaire marqué par le basculement du budget de l'État au budget-programmes.

Rappelant les enjeux du séminaire, Adama Sall, directeur de cabinet du ministre auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l'État, a indiqué que «tous les acteurs de la gestion budgétaire, notamment les contrôleurs financiers, doivent se familiariser avec leurs nouvelles attributions et nouveaux outils de gestion et prendre la pleine mesure de leur responsabilité et des attentes du pays ».

Aussi les a-t-il enjoints de fournir toujours plus d'efforts, au regard des enjeux et des espoirs suscités par la nouvelle réforme de la gestion budgétaire. «Je vous engage à la qualité de suivi de la performance des programmes et à une gestion budgétaire toujours plus saine et transparente », a-t-il dit.

La Côte d'Ivoire compte 73 contrôleurs financiers. Le gouvernement attend d'eux «qu'ils appuient les administrations dans la mise en œuvre du contrôle interne; évaluent régulièrement et améliorent le dispositif de contrôle interne ; allègent progressivement les différents contrôles, au regard de la qualité du contrôle interne; intègrent la dimension performance dans leurs actions ; suivent en temps réel et améliorent l'atteinte des résultats des programmes ; assurent l'État de la disponibilité, de la qualité et de la conservation de toutes les acquisitions matérielles et immatérielles; garantissent encore plus de transparence dans la gestion budgétaire; luttent contre les déperditions de ressources sous toutes leurs formes et assurent la célérité et la qualité dans la gestion budgétaire», selon N'Da Kacou Joseph Ange, directeur du Contrôle financier.

Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le budget-programmes est un mode de gestion des finances publiques avec pour objectif d'insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires, de sorte à accroître l'efficacité de la dépense.

Contrairement au budget annuel, le budget-programmes sera élaboré et présenté pour une période de trois ans. Pour l'année 2020, il s'élève à 8061 milliards de FCfa, soit une hausse de 9,9% par rapport au budget voté en 2019. Il a été adopté en plénière, le 29 novembre, à la majorité des membres présents de l'Assemblée nationale et le 16 décembre, par les sénateurs.