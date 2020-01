Cote d'Ivoire: Energie - Les mini-réseaux pourraient fournir de l'électricité à un demi-milliard de personnes d'ici 2030

Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, les mini-réseaux, auparavant considérés comme une solution de niche, peuvent fournir de l'électricité à 500 millions de personnes d'ici à 2030, contribuant ainsi à combler le déficit d'accès à l'énergie.

La combinaison de la baisse des coûts, de l'amélioration spectaculaire de la qualité du service et des politiques habilitantes (ensemble de nouveaux procédés et de nouvelles techniques qui permettent le développement de nouvelles politiques ou technologiques déjà existantes) a fait des mini-réseaux une option susceptible d'être appliquée à plus grande échelle pour compléter l'extension du réseau et les systèmes solaires domestiques.

Le rapport indique que l'Afrique francophone est un leader en termes de mini-réseaux installés ou planifiés, contribuant à l'augmentation des taux d'accès à l'électricité. Le Sénégal et Madagascar sont parmi les dix pays dans le monde ayant le plus de mini-réseaux installés à ce jour, avec respectivement plus de 270 et 100 mini-réseaux.

Le Sénégal a également le deuxième plus grand nombre de mini-réseaux planifiés parmi tous les pays inclus dans notre enquête mondiale, avec plus de 1200 mini-réseaux planifiés.

La grande majorité de ces mini-réseaux seront des mini-réseaux solaires hybrides de troisième génération qui incorporent les toutes dernières technologies et modèles économiques.

A noter qu'un mini-réseau est un système composé d'une partie production d'électricité éventuellement combiné à un système de stockage de l'énergie produite et d'une partie distribution d'électricité qui alimente en énergie un petit groupe isolé de clients et qui fonctionne indépendamment du réseau électrique national.

Leurs tailles varient généralement entre quelques kilowatts et 10 mégawatts. Les mini-réseaux plus petits sont parfois appelés « micro-réseaux » ou « nano-réseaux ».