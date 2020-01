Maroc: Une délégation marocaine à Londres pour renforcer les partenariats stratégiques bilatéraux

Une délégation de haut niveau, présidée par le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, entame cette semaine une visite de travail au Royaume-Uni, avec comme objectif principal le renforcement des partenariats stratégiques entre les secteurs de l'éducation marocain et britannique.

La délégation marocaine prenant part à cette visite, organisée par le British Council et l'ambassade britannique au Maroc, dans le but de booster les partenariats stratégiques entre les secteurs de l'éducation marocain et britannique dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage de la langue anglaise, est composée du ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, de quatre présidents d'universités et quatre hauts responsables du ministère de l'Education nationale, et accompagnée par le directeur du British Council au Maroc, Tony Reilly et par la conseillère en éducation du Département du développement international (DFID) Maghreb, Kate Thomson.

Selon un communiqué conjoint du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du British Council et de l'ambassade britannique au Maroc, Saïd Amzazi prend part au Forum mondial de l'éducation (FME) à Londres, durant lequel il sera le premier ministre de l'Education du Maghreb à prendre la parole et partagera la feuille de route du secteur de l'éducation au Maroc, lors d'un débat sur les solutions à long terme pour lutter contre la pauvreté de l'apprentissage.

Ce grand rassemblement annuel des ministres de l'Education et des compétences, placé cette année sous le thème "Une génération - qu'est-ce qu'il faut pour transformer l'éducation ?", connaît la participation de dirigeants d'organisations internationales, dont l'UNESCO, la Banque mondiale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le British Council, ainsi que plus de 124 ministres de l'Education à travers le monde, souligne le communiqué.

En marge du FME, la délégation marocaine aura des entretiens bilatéraux avec des responsables britanniques axés sur les moyens visant à forger de nouveaux partenariats entre les universités et les instituts de recherche au Maroc et au Royaume-Uni, à travers, notamment, la création d'une commission de l'enseignement supérieur maroco-britannique, indique-t-on.

Cette commission sera le fer de lance d'une collaboration renforcée entre les deux pays dans plusieurs domaines, tels que la recherche, les échanges universitaires, l'assistance technique et la mobilité des étudiants, précise la même source.

Le British Council organise également une table ronde autour de l'anglais, pour explorer les possibilités de soutenir les ambitions du ministère d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage de l'anglais au sein du système éducatif national au Maroc, note le communiqué, ajoutant qu'une attention particulière sera accordée à l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et aux compétences pendant cette visite à Londres.