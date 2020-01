Madagascar: Cinéma - Cinepax projettera « BAD Boys for Life »

Vingt-quatre ans après la sortie du premier volet, le troisième « Bad Boys » sera diffusé en avant-première au Cinepax Ambodivona, demain à partir de 20h. Les cinéphiles amateurs de blockbusters peuvent ainsi se préparer pour une bonne dose de bagarres et fusillades à couper le souffle. Egalement dans la recette, une dose d'humour à l'américaine combinant finement machisme et indifférence, caractéristiques des deux personnages principaux.

Après deux décennies, Will Smith et Martin Lawrence sont de retour dans les rôles de Mike et Marcus, deux policiers de Miami, qui comme dans les précédents volets, s'embarquent dans une aventure pleine de rebondissements pour traquer un baron de la drogue. Avec ce nouveau numéro de la saga, on ressent déjà l'ambiance, comme une signature finale dessinant la fin de la course.

Les fans peuvent cependant espérer un quatrième volet. Aux dernières nouvelles, le tournage de ce dernier serait déjà en préparation. Apparemment, les producteurs sembleraient satisfaits des prouesses de ce « Bad Boys for Life ». En deux jours, il a généré plus de 60 millions de dollars. Beaucoup ont parié sur une perte d'empoigne des deux acteurs pour leurs personnages trop usés et difficiles à intégrer dans un contexte « bang bang » avec les enjeux mondiaux actuels. Mais voilà, les cinéphiles du monde entier ont donné tort aux détracteurs.

Pour Madagascar, ce sera la version en langue française que le public du Cinepax aura l'occasion de visionner en avant-première. Pour un moment de loisir, ce film promet environ deux heures de sensations fortes et une bonne dose d'action. D'autres projections, en version originale ou en version française, seront sûrement programmées dans les jours et semaines qui suivent, en fonction de l'engouement des spectateurs. Rendez-vous donc à Ambodivona demain.