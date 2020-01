Madagascar: "Food costing" - Une formation pour les responsables de la restauration hôtelière

: La formation intense durera 10 heures.

Le « food costing » est une technique qui permet de calculer le prix de fabrication d'un produit alimentaire, souvent exprimé par un pourcentage par rapport à son prix de vente. Une formation-marathon sera organisée par l'agence Tumbu à son siège à Andraharo en face de Discodin et de la banque SBM, ce jeudi 23 janvier de 8h30 à 17h.

« Nous dispensons plusieurs formations en hôtellerie, restauration, événementiel. Nous adaptons nos contenus pour qu'ils soient applicables par nos apprenants dans leur environnement, en tenant compte du contexte local : valorisation des produits locaux, adaptation des recettes, prise en compte des problèmes d'accès à l'énergie ou à l'eau courante, comportement spécifique des collaborateurs et des consommateurs à Madagascar. Bien que la formation s'appelle 'food costing', nous abordons aussi les stratégies de stockage et comment concevoir une carte équilibrée et attractive pour les consommateurs », a affirmé l'un des organisateurs. En effet, les formateurs sont principalement des professionnels du terrain avec, au minimum, dix années d'expérience à leur actif.

L'objectif est de maîtriser les coûts afin d'optimiser les marges et d'assurer la rentabilité, d'acquérir les bases pour concevoir une carte cohérente avec son concept, équilibrée et attrayante. Tandis que le contenu de la formation se base sur la mercuriale et la prime.

« Comment les concevoir et s'assurer qu'elles sont suivies. Comment fixer ses prix pour garantir sa rentabilité. Composer sa carte en fonction de son concept. Équilibrer sa carte et lui donner une apparence vendeuse. Apports théoriques, échanges interactifs avec les participants, exercices pratiques, support de cours électroniques », tous ces thèmes et activités seront développés lors de cette formation intense. Les gérants, chefs cuisiniers, les responsables de chaîne de restauration, les porteurs de projets ainsi que les étudiants sont invités à suivre cette formation.

Les organisateurs souhaitent que toutes les régions de Madagascar bénéficient de celle-ci. D'ailleurs, bon nombre de sociétés les sollicitent. A ce sujet, ils ont déjà accompli leur mission à Nosy-Be et à Ranohira.

Créée en 2018, l'agence Tumbu a à cœur d'insuffler de la puissance dans les métiers de l'hôtellerie et des services, en développant les compétences des professionnels et futurs professionnels grâce à son accompagnement taillé au contexte spécifique de Madagascar. Tumbu vient du mot malgache « tombo » qui signifie « grandir ». Les objectifs de l'agence sont donc de grandir, prendre de l'envergure et contribuer au développement du pays.