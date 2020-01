Ile Maurice: De la pluie, de la pluie et encore de la pluie

Un avis de grosses pluies est en vigueur à Maurice depuis ce matin. Et plusieurs régions sont copieusement arrosées. Suivez notre fil rouge.

Seize interventions des pompiers

Depuis 6 heures ce matin à 13 h 30, les pompiers ont effectué 16 interventions et la Special Mobile Force, neuf. Notamment à Phoenix, Bambous, Sainte-Croix et Port-Louis ainsi qu'Ebène. La SMF a principalement enlevé les débris et la boue des routes.

Accumulation d'eau: l'Allée Père Laval fermée

Pour la troisième fois depuis le début de l'année, les habitants de l'allée Père Laval, à Sainte-Croix, sont inondés... et par les eaux usées. La Wastewater Management Authority était déjà venue le 7 janvier, déboucher la bouche d'égout. Ce mercredi 22 janvier, bis repetita. La rue est fermée et les habitants exaspérés.

Canal Dayot fait bien son travail pour drainer les eaux

Le Canal Dayot fait son office. Si l'eau est haute, elle s'évacue néanmoins. Révolu le temps des débordements... on l'espère.

Calme plat sur l'autoroute à Pailles

C'est à croire que tout le monde est enfermé chez soi. Presque pas de voitures sur l'autoroute au niveau de Pailles en ce début d'après-midi.

A Port-Louis le Caudan est presque désert, mais la situation s'est calmée

Les magasins ferment en ce début d'après-midi. Les rues sont abandonnées, bien loin de la trépidation habituelle de la capitale.

A Cottage, une voiture s'est embourbée, avant d'être engloutie semble-t-il par les crues. On ne sait pas pour l'heure si l'accident a fait des blessés.

Fortes pluies: une accalmie à noter mais cela devrait repartir de plus belle

Vous l'aurez sûrement noté, il y a une accalmie au niveau des averses en ce moment. Une situation qui devrait durer jusqu'à 13h30 environ, selon la station météo de Vacoas. Mais la pluie devrait repartir de plus belle et ce jusqu'à 16 heures. Heure à laquelle, justement, la météo émettra un autre communiqué pour faire le point sur la situation. On vous rappelle qu'un avis de fortes pluies est en vigueur à Maurice depuis ce matin.

En attendant, les endroits qui ont été les plus arrosés sont :

Albion : 77.2 mm

Beau-Bassin : 66.8 mm

Belle-Village : 54.5 mm

Riche-Terre : 54.5 mm

Moka : 43.8 mm

Le tunnel du Caudan est toujours opérationnel, ouvert au public....

Ça roule pour Mauricio

Pas d'incident à signaler du côté du métro jusqu'ici. Mauricio a été aperçu ici à Barkly. Par ailleurs, le trajet Port-Louis se déroule sans accroche, on l'a testé pour vous entre 11h15 et 11h42. Il y avait une trentaine de passagers à bord. Au niveau des rails, pas d'accumulation d'eau à noter.

De la boue «jusqu'au cou» à Bagatelle !

Il n'y pas école, alors certains en profitent pour aller pêcher alors que certains adultes font du vélo, comme ici à Cottage toujours. Attention : la prudence est de mise !

Info pratique : A ce stade, aucun vol n'est perturbé du côté de l'aéroport, apprend-on

Les pompiers sont au four et au moulin à Cottage, lieu sujet aux inondations à chaque fois qu'il y a de grosses averses

Sale temps également à Mahébourg, même si les activités commerciales ne sont pas perturbées

Pointe-aux-Sables, rues ou ruisseaux ?

A Pointe-aux-Sables, certaines rues se sont transformées en ruisseaux comme on peut le voir sur ces images...

La situation à Ébène...

A Pointe-aux-Sables, on a les pieds dans l'eau en ce moment !

A Albion en ce moment... Prudence les amis !

Si vous passez par Bagatelle, voici à quoi vous devez vous attendre...Prudence les amis

Près de l'usine CMT, à La Tour Koenig, le temps file un mauvais coton...

La situation à Albion il y a quelques minutes...

La plupart des régions du pays sont copieusement arrosées. Albion n'est pas épargnée. Voyez donc...

