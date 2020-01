Gabon: Voiries Libreville - La reprise des travaux à Nzeng-Ayong

Quelques mois après s'être arrêtés subitement sans qu'on ne donne la moindre explication aux habitants de Nzeng-Ayong, les travaux de réhabilitation et de construction des voiries font leur retour.

Les routes du sixième arrondissement de Libreville, notamment celles de Nzeng-Ayong, sont à nouveau en construction. Les travaux qui ont repris depuis quelques temps touchent pour l'heure, les routes de Dragages ( arrière de l'École publique de Nzeng-Ayong Dragages ), le marché ( Dragages ) et la zone de Montalier. La première est déjà livrée ce qui n'est pas le cas des deux autres. Celle du marché de Dragages connait une évolution considérable et ne saurait tarder à servir. Tandis que celle de Montalier avance à un rythme beaucoup plus lent, en raison de la densité du travail et des difficultés rencontrées sur le terrain.

Il faut noter que cette route est beaucoup plus longue que les autres. Et qu'elle se situe dans une zone où le relief est quelque peu montagneux. Malgré cet obstacle, la route avance tant bien que mal. Près de deux mois après la reprise des travaux on peut se satisfaire de l'efficacité de la société en charge. Et dire sur le coup sans se tromper qu'avec elle, la route avance comme nous le dit un riverain : << Il m'est arrivé de douter de cette société comme beaucoup d'autres au regard des chantiers inachevés que l'on voit dans le pays. Mais, là je me permets d'être optimiste parce que je vois la route avancer tous les jours depuis quelques semaines >>.

Les riverains, tels des chefs de chantiers ont un œil sur la réalisation des travaux. Chacun d'entre eux ne passent pas cette route sans faire un commentaire sur l'évolution des travaux. Cela traduit tout simplement l'attente de toute une population. Espérons pour eux que les travaux iront a leur terme.