Togo: Tapis rouge à l'Afrique du Sud à Kara

Le pays de Nelson Mandela est bien à l'honneur à la 12ème édition du FNPT (Forum National du Paysan Togo), qui a lieu du 23 au 25 Janvier à Kara dans le Nord Togo.

Pour cet évènement qui permet d'exposer le savoir-faire agricole du Togo et offre une tribune aux paysans d'avoir un dialogue direct avec le Chef de l'Etat togolais, pour poser leurs doléances et avoir une oreille attentive de l'autorité, sont attendus, plus de 10 Sud-Africains.

Aussi, d'autres pays comme Israël, Maroc, Guinée Équatoriale, seront aussi présents grâce à la coopération et aux bonnes relations que le Togo entretient avec tous ces pays partenaires.

Pour information, le FNPT a pour but de promouvoir les productions de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la foresterie, de l'industrie agro-alimentaire.

Quant à cette 12ème édition, elle devra aider à faire connaître la capacité de production et d'échange de notre pays avec le reste du monde, de nouer des partenariats techniques et commerciaux et de servir de cadre pour des panels et symposiums thématiques concernant l'agriculture et les activités connexes.

Thème principal de l'édition, « Plan d'urgence du gouvernement pour la transformation agricole au Togo » et leitmotiv, « l'agriculture n'est pas seulement un travail, c'est un mode de vie ».

En attendant l'ouverture des travaux du Forum, une mini-foire agricole a été ouverte depuis le Lundi 21 Janvier toujours à Kara, en prélude à l'évènement.