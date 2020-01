Togo: Le CIRAD sur le chemin de retour au pays

Structure française de recherche agronomique et de coopération internationale active, le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) pourrait signer son retour au Togo dans un futur proche.

C'est ce que l'on pouvait retenir des propos de son nouveau Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest côtière, basé à Abidjan, Christian Cilas.

L'homme qui se confiait à nos confrères de Commodafrica a indiqué que le CIRAD « aimerait redynamiser certaines régions comme la Guinée Conakry et surtout le Togo qui appartient à l'historique du Cirad ».

Aussi, a-t-il poursuivi que « Le Cirad a beaucoup travaillé avec le Togo dans les années 70, 80 et 90 et [on] devrait reprendre une coopération j'espère le plus tôt possible ».

Pour acter ce retour, il est projeté des échanges avec l'ITRA. Le Centre « essaiera de prendre contact avec l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, pour essayer de redévelopper des actions de recherche avec ce pays qui nous semble important », a souligné M. Cilas.

Dans projections dans le cadre de ce retour du CIRAD, il est envisagé une collaboration dans la lutte face au changement climatique, la recherche sur les cultures adaptées et des variétés qui résistent le mieux à la sécheresse et enfin, les projets d'amélioration génétique du café et du cacao.

Outre le Togo qui retournera dans le portefeuille Afrique de l'Ouest du CIRAD, les autres pays qui y sont déjà sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Nigeria, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Liberia, et la Sierra Leone.