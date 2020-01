Afrique: Eliminatoires Mondial 2022 - Le Sénégal hérite du Congo, de la Namibie et du Togo

Finaliste de la Can 2019 et intégré dans le chapeau 1, le Sénégal a pris connaissance avec ses premiers adversaires des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique de la Coupe du Monde 2022.

Le tirage au sort effectué hier, mardi 21 janvier en Egypte, le place dans le groupe H en compagnie du Togo, de la Namibie et du Congo (Brazzaville). Un groupe jugé abordable pour Lions, favoris devant les trois adversaires rangés dans le lot des «sans grades» du football africain.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé hier, mardi 21 janvier la composition des groupes qui devront participer au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique qui se jouera au Qatar. Premier du classement africain et placé dans le chapeau 1, le Sénégal retrouve dans le groupe H, les équipes du Togo, de la Namibie et du Congo Brazzaville.

Un groupe jugé abordable pour le Sénégal qui trône depuis quelques mois à la tête du classement de la meilleure équipe africaine. A l'opposé de ses trois autres équipes africaines que l'on peut ranger dans le lot des «sans grades» du football africain.

LA NAMIBIE SOURIT BIEN AUX LIONS

Contre la Namibie les Lions retrouveront une formation qui les réussissent souvent sur le chemin de la qualification à la Coupe du monde. Les deux pays se sont affrontés pour la première 2001 lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2002.

Les Lions sortiront largement vainqueur et décrocheront dans une dernière manche disputée à Windhoek (5- 0), leur billet pour la Coupe du monde 2002, devant le Maroc, l'Egypte et l'Algérie.

LE TOGO ET LE HOLD-UP DE 2005

Pour la qualification des éliminatoires de la coupe du monde 2006, c'est le Togo qui s'était dressé sur le chemin des Lions.

Au coude à coude dans le groupe A, le Sénégal en pôle position surtout pour le Mondial, devrait finalement laisser filer sa qualification au profit des Eperviers d'Emmanuel Adebayor et Olufadé.

Le vainqueur de chacun des dix groupes sera qualifié pour un ultime tour, en forme de barrages aller/retour.

Les cinq vainqueurs de ces barrages, prévus entre le 8 et le 16 novembre 2021, disputeront le Mondial 2022 au Qatar.

CINQ PLACES POUR LE MONDIAL QATARI

Pour les autres poules, le Cameroun va croiser le fer avec la Côte d'Ivoire, dans le groupe D mais aussi avec le Mozambique et le Malawi. Le Nigéria retrouvera dans le groupe C le Cap-Vert, la République Centrafricaine et le Libéria.

La Tunisie fera face dans le groupe B à la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Mauritanie. Pour la RD Congo, elle aura comme adversaire le Bénin, Madagascar et la Tanzanie dans le groupe J.

Pour les autres poules, le Maroc est logé dans le groupe I en compagnie de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Soudan.

Le Ghana est dans le groupe G avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Ethiopie. Le Mali évoluera dans le groupe E avec l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. Quant à l'Egypte, elle conduira le groupe F où figure le Gabon, la Libye et l'Angola.