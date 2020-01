Congo-Kinshasa: ODD 2030 - Le pays encouragé à mettre en œuvre le plan de coopération pour le développement durable

L'Organisation des Nations Unies a lancé, ce mercredi 22 janvier 2020, la campagne de la « décennie d'action pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030', dans la perspective de mobiliser davantage les gouvernements, la société civile et tous les peuples à s'approprier les 17ODD).

Alors qu'il ne reste que 10 ans pour atteindre les Objectifs de développement durables (ODD), il est donc urgent d'intensifier l'action et chacun de nous a une contribution à apporter. Par conséquent, nous devons donc être « engagés pour des actions conjointes et efficaces pour atteindre les ODD à l'horizon 2030 », dont la date cible d'atteinte a été fixée en 2030.

En 2016, la RDC a engagé un processus national d'élaboration d'une vision prospective de développement durable et un plan de développement 2019-2023 qui mettent en avant certaines orientations stratégiques comme la consolidation de la sécurité; la paix; la bonne gouvernance; la diversification de l'économie pour promouvoir une croissance inclusive; la réduction de la vulnérabilité socio-économique des populations et la protection de l'environnement.

« Nous sommes encore loin du monde que nous voulons »

"Je me réjouis que le début de la décennie d'action coïncide avec la signature, depuis le 30 décembre 2019, du nouveau plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable avec le gouvernement de la RDC pour la période 2020 - 2024. Je reste convaincu que la mise en œuvre effective de ce plan de coopération, durant les cinq prochaines années, contribuera à améliorer les performances du pays vers l'atteinte des objectifs mondiaux pour le développement durable," a déclaré le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies en RDC, David Mclachlan-Karr.

Selon l'indice des ODD publié en juillet 2016 sur le classement des pays, partant de leur niveau initial de 2015, par rapport à leurs chances d'atteinte des objectifs à l'horizon 2030, la RDC se positionne à la 147e place, sur 149 pays, avec un score de 31,3 sur 100, loin derrière la Suède, en tête du classement (84,5) et le Botswana (58,4), le pays africain qui a le plus de chance de réaliser l'agenda de développement 2030. Les conclusions de ce classement et d'autres analyses, indiquent que les chances pour la RDC d'atteindre les cibles des ODD sont faibles. En effet, avec les tendances actuelles à l'horizon 2030, la RDC ne pourra atteindre que les objectifs 10 (inégalités réduites) et 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs).

Elle a aussi des chances d'atteindre au moins la moitié des cibles des objectifs 8 (travail décent et croissance économique) et 7 (énergie propre et d'un coût abordable). En ce qui concerne l'éradication de la faim (ODD 2) et la réalisation des objectifs 1 (pauvreté) et 15 (biodiversité), le pays ne pourra respectivement atteindre que plus ou moins 1/3 et 1/4 des cibles respectives. Aucun avancement très significatif ne pourra être enregistré pour le reste des objectifs.

Doubler d'efforts

"Nous sommes témoins des efforts que déploient le gouvernement congolais et ses partenaires, dont les Nations Unies, dans la réalisation des ODD; mais ceci n'est pas encore suffisant. Comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde, la faim et les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, et les plus vulnérables continuent d'être les plus touchés par les conflits, les inégalités, et les changements climatiques. Nous sommes encore loin du monde que nous voulons," ajoute le Coordonnateur résident.

Mr Mclachlan-Karr conclut en soulignant que, "malgré ces prévisions pessimistes, basées sur les tendances actuelles de réalisation des objectifs de développement en RDC, un sursaut national est toujours à la portée du pays si certaines conditions sécuritaires et de gouvernance sont réunies. A ceci s'ajoutent la mise en œuvre des stratégies de gains rapides pour certains ODD prioritaires en agissant sur certains facteurs structurels et conjoncturels. C'est dans ce sens que s'inscrit l'appui des Nations Unies à travers le plan cadre de coopération pour le développement durable 2020-2024. C'est dans cette même optique que je salue la possibilité pour la RDC de solliciter le financement des ODD pour des projets d'appui au gouvernement, ".

Les objectifs de développement durable, adoptés par tous les pays en 2015, traduisent la vision commune de la communauté universelle pour mettre fin à la pauvreté, sauver la planète et construire un monde pacifique.