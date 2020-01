Tunisie: Athletisme / Journées sectorielles de cross - Du talent à profusion

Domination des athlètes du CMA Kairouan, ASM Tunis et CSG Nationale.

Comme attendu, la journée sectorielle de cross organisée à Kairouan a tenu ses promesses. Environ 800 athlètes appartenant à 30 clubs étaient au rendez-vous .

La course des seniors (H), distante de 9 km a été dominée par les athlètes de l'ASM Tunis et du CMA Kairouan.

Après 5 km de course, un peloton composé de 4 athlètes s'est détaché. Mais en fin de course, Nessim Souissi ( ASMT) a accéléré la cadence en devançant Ahmed Jaziri du CMAK dans les derniers mètres. Abderrazak Tayari de l'ASMT a terminé 3e. Chez les dames, Mahbouba Belgacem du CSG Nationale l'a emporté aisément malgré la concurrence de Hallouma Jerfala de l'ASMT et de Cyrine Mejri du CMAK.

Une nouvelle génération arrive

Chez les jeunes, plusieurs athlètes se sont mis en évidence. Il s'agit chez les juniors ( garçons et filles) de Brahim Jéridi (CMAK) et Kheloud Chabani ( CMAK ) qui n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Chez les cadets et cadettes, Moez Zaouchi (de Zaouiet Jédidi) et Riheb Thaheri ( du CMAK ) ont dominé leurs courses respectives de bout en bout : «Chez les séniors, une nouvelle génération arrive. Aussi, des jeunes athlètes ayant du talent ont émergé du lot. Il faut les encadrer pour qu'ils continuent à progresser», a confié l'entraîneur national et directeur technique de la ligue du centre Kamel Haous.

Le blé qui lève à Sidi Bouzid

A Sidi Bouzid, une douzaine de clubs étaient au rendez-vous.

Les courses des séniors (H et D) n'ont cependant drainé qu'un nombre trop réduit de participants. Selon le directeur technique de la ligue du Sud-Ouest, Said Hanachi, les jeunes Mayssem Ben Néji de Faiedh,Seif Zouidi de Meknassy, Ismahen Ben R'houma de Gabès , Cyrine Kadri du COSBouzid et Sabeur Zinoubi, Oussama Slimani de l'AS Sidi Bouzid étaient les plus en vue. Ils ont un potentiel inestimable.