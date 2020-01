Tunisie: Arbitres étrangers, Tessema et Neant, désignés dans deux matches-chocs - Une expérience à renouveler

Sur l'ensemble, Tessema et Neant ont sorti leurs matches. Il y a eu, certes, des erreurs d'appréciation, mais le plus important a été fait : mener la barque à bon port tout en se faisant respecter par les joueurs.

Après avoir accordé sa confiance aux arbitres tunisiens pendant un certain nombre d'années, la Fédération tunisienne de football est revenue à une vieille méthode qui a fait ses preuves : recourir à des arbitres étrangers pour officier les matches-chocs. En effet, et en l'espace d'une semaine, deux referees étrangers sont venus officier en Ligue 1 : l'Ethiopien Bamlak Tessema a dirigé le classico EST-ESS et le Camerounais Alioum Neant a officié le derby.

Deux arbitres aux styles, certes, différents, mais qui ont donné le résultat escompté par la FTF : mener la barque à bon port et, surtout, ne pas avoir de polémique sur la prestation arbitrale.

Car, les polémiques, il y en a eu de tout temps... du moment où c'est un arbitre tunisien qui officie. Mais quand il s'agit d'un étranger, tout le monde se plie aux décisions arbitrales, même s'il arrive à certains joueurs et entraîneurs de protester, mais sans en faire trop car ils savent qu'ils risquent d'être sanctionnés sur-le-champ.

Tessema : sa réputation l'a précédé...

Bamlak Tessema n'a pas eu à imposer ses règles au début de la rencontre vu que sa réputation l'a précédé. L'Ethiopien est connu pour être juste et ferme. Quand il prend une décision, Tessema va jusqu'au bout et ce n'est pas le genre d'arbitre avec qui on peut se permettre d'en protester la décision car, contrarié, il lui est facile de brandir un carton jaune. Pour le reste, il est de genre à prévenir verbalement une première fois avant de sanctionner à la deuxième faute.

Avec Tessema, les joueurs ont intérêt à se plier aux règles et, surtout, accepter la sentence.

Et ce n'est pas la peine de s'énerver au moment où Tessema est connu pour son calme olympien et toute agitation ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur le joueur.

Oui, il arrive à Tessema de commettre des erreurs d'appréciation, comme tout arbitre du reste, mais c'est tellement rare et comme il est célèbre pour sa droiture, personne ne conteste.

Bref, Tessema a réussi sa mission avant même de débarquer. Sa réputation plaide tout simplement pour lui.

Alioum Neant : le penalty de la discorde

L'arbitre du derby, le Camerounais Alioum Neant, n'est pas connu du public tunisien. Il est, par ailleurs, peu connu sur la scène continentale.

Mais, tout comme Tessema, l'arbitre du derby a su imposer sa personnalité aux joueurs. Lui, par contre, il a usé de ses cartons, et est même allé jusqu' à expulser l'arrière gauche du Club Africain, Adem Taouès, un peu moins d'une demi-heure de jeu du coup d'envoi de la rencontre.

En n'hésitant pas à brandir un deuxième carton suspensif, Alioum Neant a transmis un message clair à tous les joueurs : il sera ferme dans la suite des débats. Et cela a bien fonctionné.

Et à vrai dire, Alioum Neant a tout réussi sauf quand il s'agissait d'accorder un penalty régulier à l'Espérance à la fin de la rencontre. Pourtant, il n'était pas si loin de l'action et il était censé siffler un penalty sans hésitation. Une erreur monumentale, certes, mais paradoxalement, les joueurs ont vite repris le jeu alors que si c'était un arbitre tunisien, la bourde d'Alioum Neant aurait primé tout le reste.

En dépit de la bourde de Neant, l'expérience de ramener des arbitres étrangers officier dans notre championnat, notamment les matches- chocs, est à renouveler... jusqu'à ce que les arbitres tunisiens apprennent à se faire respecter par toutes les parties prenantes. C'est une relation de confiance que nos arbitres doivent recréer et cela peut prendre un certain nombre d'années.