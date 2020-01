Afrique: Elim Mondial 2022 - « extrêmement solide », le groupe F vu par Patrice Neveu

Sélectionneur du Gabon depuis mai 2019, Patrice Neveu s'attend à des matchs difficiles à l'issue du tirage au sort du 2è tour des éliminatoires du Mondial 2022.

Dans une adresse exclusive à Africa Top Sports, le technicien français évalue le groupe et les chances de son équipe. « C'est un groupe extrêmement solide avec un favori qui se dégage qu'est l'Egypte. Notre équipea et doit se donner les moyens de relever ce challenge. Il faudra notamment faire preuve de régularité contre les adversaires comme la Libye et l'Angola« , confie l'ancien sélectionneur de la Guinée.

« Au Gabon, on se doit de faire un gros match notamment contre l'Egypte, avec le soutien de notre public. Et bien gérer les matchs à l'extérieur. Notre groupe commence à prendre confiance sur nos premiers résultats. Il faudra renforcer en quantité et en qualité« , poursuit Neveu.

« Notre ambition est forte et légitime. Nos joueurs cadres et autres vont vouloir sortir de ce groupe. maintenant c'est pendant la compétition qu'on devra tout donenr et montrer qu'on a une ambition« , conlut le technicien.

Le Gabon se retrouve en compagnie de l'Egypte, de la Libye et de l'Angola. Ce dernier est déjà adversaire des Panthères pour les éliminatoires de la CAN 2021.