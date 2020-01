Afrique: Elim Mondial 2022 - Un tirage abordable pour l'Algérie ? Belmadi répond

Depuis mardi soir, Djamel Belmadi et ses joueurs connaissent le chemin à suivre pour aller au Qatar en 2022. Le tirage au sort paraît clément pour l'Algérie. Logés dans la poule A, les Fennecs vont batailler contre le Burkina-Faso, le Niger et le Djibouti afin d'atteindre l'objectif ultime.

Dans une longue interview accordée au site de la Fédération Algérienne de Football (FAF), Belmadi s'est prononcé sur ce tirage au sort et le début des éliminatoires du mondial 2022.

« C'est le début d'une nouvelle aventure. De ce groupe, ce que l'on peut dire est qu'on retrouve le Burkina-Faso que nous avons croisé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec ce fameux but de Madjid Bougherra qui nous propulse au Mondial. Ce sera le plus gros morceau issu du chapeau 2. Ensuite, il y a le Niger et Djbouti, deux équipes sur lesquelles je n'ai pas d'informations précises », a-t-il déclaré.

Même si plusieurs observateurs pensent que la sélection algérienne va se qualifier haut les mains pour la phase de barrages, ce n'est pas le cas pour le sélectionneur.

« On va devoir se mettre sérieusement au travail afin d'approfondir nos connaissances par rapport à ces adversaires. Chaque match sera évidemment une bataille. C'est une qualification en Coupe du monde qui est au bout. On fait preuve d'optimisme et on va déployer toutes nos forces et tout notre savoir-faire pour prétendre être premier de ce groupe avant de passer à la phase de barrages », a-t-il conclu.

Récemment, Djamel Belmadi a fait savoir que l'objectif désormais est d'aller en coupe du monde et y jouer les premiers rôles. Alors pas de place à l'erreur.