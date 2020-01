Algérie: Tourisme - Installation d'une cellule de dialogue avec les opérateurs touristiques

Alger — Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial, procèdera, la semaine prochaine, à l'installation d'une cellule d'écoute, de dialogue et de concertation avec les opérateurs touristiques et les différents partenaires, en vue de mettre en place une stratégie et une nouvelle approche devant développer le secteur, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Selon la même source, le ministre du Tourisme, Hassan Mermouri a reçu, au siège de son département, les membres de la Fédération nationale des hôteliers (FNH) et de la Fédération nationale des Associations des Agences de Tourisme et de Voyages (FNAT) et ce, dans le cadre des rencontres programmées pour la concertation et le dialogue avec les partenaires sociaux et les opérateurs activant dans le domaine touristique, en vue de promouvoir le secteur.

Par ailleurs, la rencontre a porté sur d'importantes questions relatives à la réalité du tourisme en Algérie, afin de "mettre une stratégie, voire une nouvelle approche pour la promotion de ce secteur vital et stratégique à même de contribuer à l'impulsion d'une nouvelle dynamique de développement et à la construction d'une économie solide" à travers "l'activation de procédures urgentes et audacieuses inspirées du programme du Président de la République".

Evoquant les différents aspects relatifs au développement du secteur, le ministre a souligné l'impérative conjugaison des efforts de tous les acteurs dans le but d'adopter une méthode participative et interactive avec les différents secteurs et partenaires socio-économiques".