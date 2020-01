Tunisie: Volley-ball / Championnat national - 13e journée - L'événement à Sfax

Le leader l'Espérance de Tunis effectue un déplacement risqué à Sfax pour y rencontrer son dauphin, le Club Sfaxien, dans un prometteur duel avec, pour enjeu, la première place.

La compétition nationale continue à se dérouler sur le rythme de deux journées par semaine. La Ftvb tient bon pour que le début du mois d'avril, au plus tard, soit la date du verdict final de l'épreuve pour céder la scène aux préparatifs de l'équipe de Tunisie en prévision de l'échéance olympique de Tokyo.

On jouera ce soir pour le compte de la treizième journée. L'attention va se porter sur la salle Béjaoui de Sfax à l'occasion de la grosse affiche du jour entre le Club Sfaxien et l'Espérance de Tunis. Un choc qui s'annonce, a priori, fort disputé, rassemblant les deux meilleurs et les plus réguliers de l'exercice actuel.

L'enjeu est de taille : la victoire aura son pesant d'or. Elle permettrait aux locaux de s'emparer de la première place d'un côté et signifierait pour les «Sang et Or» l'échappée de l'autre côté.

Les deux clubs pourvoyeurs de la sélection nationale auront certainement des arguments à faire valoir et nous nous imaginons que chacun luttera et ira au charbon pour sortir indemne de cette confrontation au sommet.

Le moment est peut-être venu pour le CSS d'en finir avec les défaites face à son adversaire du jour pendant les six dernières saisons. Ce qui constitue d'ailleurs une belle réalisation susceptible de donner des ailes aux camarades de Omar Agrebi.

Ils devront aussi hausser leur efficacité au service particulièrement, un secteur dans lequel ils se sont montrés relativement timides pour l'instant.

L'équipe de Sfax, en état de grâce, est déterminée à mettre tous les atouts de son côté et se méfier d'un adversaire redoutable par ses qualités athlétiques. Elle compte sur une pléiade de joueurs talentueux. Ce sera en tout cas le test le plus difficile pour l'EST depuis le début du parcours. En cas de succès (le 13e de suite), les chances de terminer la phase initiale en première position et d'entamer le play-off avec deux points de bonus deviendront réelles.

L'ESS sur sa lancée ?

L'autre équipe du triangle en haut du tableau, l'Etoile du Sahel, évoluera elle aussi sur le même parquet de la salle de Sfax.

Elle donnera la réplique, en lever de rideau à l'USTS, et partira favorite pour continuer sur sa lancée.

L'indécision planera sur la rencontre de Bousalem entre la Mouloudia et le COKélibia, à armes égales, et sur celle de Haouaria entre l'équipe locale décidée à sortir de sa coquille et la Saydia que alterne le bon et le moins bon.

Le débat d'Hammam-Lif pourrait en principe tourner à l'avantage des Marsois nettement supérieurs, alors que pour le duel de La Soukra, les Aviateurs auront l'opportunité de renouer avec la victoire au détriment des Télécoms de Sfax.