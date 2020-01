Togo: Marco Mensah - « Dreals Open House 2020 est fait pour promouvoir le basketball 3×3 au Togo »

Lomé, la capitale togolaise accueille un tournoi de basket-ball 3×3 du 22 au 26 janvier de l'année en cours. La compétition regroupe les meilleurs basketteurs de l'Afrique et d'Europe au Centre Swallows dans un festival dénommé Dreals Open House Lomé.

En effet, le Centre Swallows de Lomé accueille cette semaine la premiere édition Dreals Open House Tour en Afrique. Ce sont 12 équipes masculines et 5 équipes féminines africaines et européennes qui participent pour le plaisir à cette compétition. L'information a été portée à la presse au cours d'une conférence de presse organisée par les organisateurs samedi à Lomé.

« Comme je vous l'avais dit, ce tournoi est fait pour promouvoir le basketball 3×3 au Togo et de permettre aussi aux états dans lequel cela se passe à engranger bon nombre de points. Aussi, ça passe par un camp pour former les joueurs sur les techniques et les phases de jeu. Ensuite lors de cette semaine il y aura une formation des arbitres et cette formation leur permettra d'être des formateurs FFBB (... ) Il y aura également des prestations d'artistes, des spectacles, des concours de 3 points, des concours de smatch et sans oublier les internationaux français, marocains qui seront là », a expliqué Marco Mensah, chef pilote du projet Dreals House Lomé et membre de l'organisation de l'événement.

L'épreuve regroupe des équipes de basket-bal qui nous viennent de la France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal et du Togo. Dans le souci de proposer une nouvelle pratique sportive pour le public qui n'en demande que cela, Dreals Paris très côté dans le développement du 3X3, débarque à Lomé pour tenir en haleine la jeunesse togolaise.

Rappelons que les deux premiers de la compétition seront qualifiés pour le tour suivant au Niger, Maroc et la Côte d'Ivoire mais il est à noter que les deux premiers sont qualifiés directement pour la grande finale en Côte d'Ivoire pour affronter les équipes nationales de la Slovaquie, de la Serbie qui seront présentes.