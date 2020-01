Gabon: Franceville - L'ONG DrépaZéroCytose Gabon sensibilise la communauté musulmane

L'ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa) a sensibilisé les enfants de la communauté musulmane de la commune de Franceville sur la drépanocytose.La Présidente de ladite association apolitique à but non lucrative œuvrant dans le domaine de la santé et ses membres ont été satisfaits de l'accueil et la mobilisation des enfants et de leurs parents.

Ils étaient 100 enfants pour le dépistage et une vingtaine pour le conseil aux parents,selon les dires des responsables de l'Ong DrépaZéroCytose Gabon.La mosquée centrale de la commune de Franceville a servi de cadre pour cette rencontre. Ces enfants de la communauté musulmane et leurs parents ont apprécié cette séance de sensibilisation et de dépistage leur juste valeur. L'imam de ladite mosquée a lui aussi,exprimé sa satisfaction quant au choix de sa communauté.

La Présidente de ladite association apolitique à but non lucrative œuvrant dans le domaine de la santé dénommée ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa a également exprimé son satisfecit. Pour elle, les périodes de sensibilisation et surtout de dépistage sont nécessaires. Les prochaines séances de sensibilisation et de dépistages sont prévues pour des semaines et mois à venir.